أحبطت الأجهزة الأمنية السورية اليوم (الأحد)، هجوما بعبوات ناسفة في محافظة حمص، وتمكنت من إلقاء القبض على الشخص المتورط. وبحسب وزارة الداخلية، فإن التحقيقات الأولية بيّنت أن منفذ الهجوم على صلة بـ«حزب الله» اللبناني.وقالت الوزارة في بيان إن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، نفّذ عملية أمنية استباقية، أسفرت عن إلقاء القبض على شخص يُدعى محمود فاضل، بعد تعقبه ومتابعته، مبينة أنه ضبط مع المتهم عددا من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام.وأشارت إلى أن فاضل كان يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بها في المنطقة، موضحة أن التحقيقات الأولية كشفت ارتباط فاضل بخلية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني.وأفادت الوزارة أن التحقيقات بينت استلام فاضل العبوات عبر معابر التهريب غير الشرعية، مؤكدة إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.من جهة أخرى، انتشرت قوى الأمن الداخلي، اليوم، على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، في محاولة لاحتواء التوتر الأمني المتصاعد عقب اشتباكات دامية شهدتها مدينة السويداء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهد جبر عمران قوله: إن الانتشار جاء بتوجيه من القيادة المختصة، وضمن مسؤوليات القوى الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، بعد الخلافات التي طرأت في السويداء وما رافقها من خسائر بشرية ومادية، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى منع امتداد التوتر إلى المناطق المجاورة، لا سيما ريف درعا الشرقي، والتصدي لأي تداعيات أمنية محتملة، بالتنسيق الكامل مع الجيش واللجان المختصة.ولفت إلى أن هذا الانتشار يأتي في إطار إجراءات استباقية تقوم بها قوى الأمن الداخلي لضبط المنطقة من أي تجاوزات أو ممارسات خارجة عن القانون، بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش العربي السوري واللجان المختصة.وكانت مدينة السويداء قد شهدت اشتباكات مسلحة اليوم بين فصائل محلية ومجموعات من عشائر البدو، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.