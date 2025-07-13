أعلنت قطر اليوم (الأحد) اتخاذ إجراءات لتقييم الأضرار الناتجة عن اعتراض الصواريخ الإيرانية، وتعويض المتضررين من المواطنين والمقيمين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأنه تنفيذاً لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، عُقد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع المدني، برئاسة وزير الداخلية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ورئيس مجلس الدفاع المدني، بمشاركة ممثلي الجهات المختصة، وذلك بهدف تحديد وتقييم الأضرار الناجمة عن اعتراض الصواريخ الإيرانية، وتعويض المتضررين من المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن المجلس اطلع على التدابير العاجلة التي سبق اتخاذها، واعتمد آليات محددة دخلت حيز التنفيذ مباشرة، لضمان سرعة تنفيذ تلك التوجيهات والإسهام في معالجة آثار ذلك الحدث.

وكانت قطر في 23 يونيو الماضي أعلنت إحباط دفاعاتها الجوية الهجوم الإيراني ونجاح التصدي للصواريخ، معربة عن إدانة وزارة الخارجية بشدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الهجوم انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي، ولقي الهجوم إدانات دولية واسعة.