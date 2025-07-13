كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلباً لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل «آلية الزناد» (Snapback) ضد إيران.

وقال ميرتس إنه سيجري إرسال الطلب بعد غد (الثلاثاء)، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.وكانت طهران، حذرت أمس (السبت)، من أن تفعيل «آلية الزناد» عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني نهاية الدور الأوروبي في الملف النووي.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه إذا تم تفعيل هذه الآلية فذلك «سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني».ووسط خلافات مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل «آلية الزناد» التي نص عليها الاتفاق النووي مع طهران الموقع في 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران.وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) إضافة إلى ألمانيا.لكن في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة، بقرار من الرئيس دونالد ترمب، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه. وردت إيران على الانسحاب برفع مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 60%.