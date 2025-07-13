أصدرت محكمة الجنايات في الكويت قرارا بحبس كويتي وخليجيينِ لمدة 7 سنوات وتغريمهم 473 ألف دينار في قضية تزوير الجنسية الكويتية ما بين عام 1994 وحتى عام 2024، والحصول على امتيازات من الدولة بلا وجه حق، حسبما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وكانت النيابة العامة الكويتية أسندت إلى المتهمين التزوير في محررات رسمية «شهادة إثبات الجنسية الكويتية» وشهادة «الميلاد والبطاقة المدنية»، والتي تفيد جميعها على خلاف الحقيقة نسبة أحدهم إلى مواطن كويتي، وكان ذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع العلم بتزويرها، وفي سبيل ذلك مثل المتهم الأول أمام موظفين حسنيي النية وهم المكلفون بكتابة المحررات آنفة البيان حال تحريرهم إياها، وأمليت عليهم بيانات كاذبة.