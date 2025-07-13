أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم (الأحد) وفاة المسؤول الممثل السابق للمرشد علي خامنئي في مقر «ثار الله» التابع للحرس الثوري في طهران علي طائب، ولم يكشف عن أسباب الوفاة.واكتفى الحرس الثوري في بيان مقتضب بإعلان الوفاة، وقدم القائد العام الجديد للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور تعازيه إلى شقيق الراحل حسين طائب، مؤكداً أن الوفاة وقعت الخميس.وذكرت صحيفة شرق الإيرانية أن حادثة وفاته ملابساتها لا تزال غامضة، ما يثير تساؤلات في بعض الأوساط الإعلامية والمراقبين، خصوصاً أن طائب كان ممثلاً سابقاً للمرشد في مقر «ثار الله»، الذي يُعدّ من أبرز وحدات القيادة المركزية للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة مباشرة عن الأمن الداخلي، وكان ضمن قائمة الأهداف التي استهدفتها إسرائيل خلال التصعيد الأخير بين الجانبين الذي استمر لمدة 12 يوماً.يذكر أن علي طائب واحد من أفراد عائلة لها ثقل أمني واستخباراتي كبير في النظام الإيراني، خصوصاً أن شقيقه حسين طائب شغل منصب رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري لسنوات، ويشغل حالياً موقع المستشار الخاص للقائد العام للحرس الثوري، فيما يرأس شقيقه الآخر مهدي طائب «مقر عمار»، وهو مركز تنسيقي مرتبط بالتيار الأصولي في إيران.