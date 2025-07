أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدلاً واسعاً عندما هدد بسحب الجنسية الأمريكية من الممثلة الكوميدية الشهيرة «روزي أودونيل»، واصفاً إياها بأنها «تهديد للبشرية»، وذلك في منشور له على منصته الشهيرة «تروث سوشيال».

وجاء تهديد ترمب في سياق الخلاف الطويل الأمد بين الطرفين، الذي يعود إلى عام 2006، بعد أن انتقدت أودونيل سياسات ترمب وإدارته في الآونة الأخيرة، خصوصاً تعاملها مع وكالات التنبؤ بالطقس عقب فيضانات تكساس المدمرة التي أودت بحياة 120 شخصاً.

من هي روزي أودونيل؟

روزي أودونيل من مواليد 21 مارس 1962 في نيويورك، ممثلة كوميدية ومذيعة تلفزيونية أمريكية بارزة، اشتهرت بتقديم برنامجها الحواري «The Rosie O'Donnell Show»، الذي حاز على عدة جوائز إيمي بفضل أسلوبها الصريح والمسلي، كما شاركت في استضافة برنامج «The View» في فترتين (2006-2007 و2014-2015)، وشاركت في العديد من الأفلام الأمريكية الشهيرة «A League of Their Own»، و«Sleepless in Seattle»، وفي مسلسلات مثل: «The Fosters»، و«The Last of Us».

عرفت «أودونيل»، التي تنحدر من أصول إيرلندية، بنشاطها الاجتماعي، خصوصاً في دعم قضايا الأطفال المصابين بالتوحد، حيث إن ابنها الأصغر مصاب بهذا الاضطراب. وفي يناير الماضي انتقلت أودونيل مع ابنها البالغ من العمر 12 عاماً إلى إيرلندا، مشيرة إلى مخاوفها من المناخ السياسي في الولايات المتحدة بعد فوز ترمب بولايته الثانية.

وفي مقطع فيديو على «تيك توك» في مارس الماضي أعلنت أنها ستعود إلى أمريكا «عندما يصبح من الآمن لجميع المواطنين التمتع بحقوق متساوية»، كما أشارت إلى أنها بصدد الحصول على الجنسية الإيرلندية بناءً على نسبها العائلي، مع الاحتفاظ بالجنسية الأمريكية، حيث تسمح الولايات المتحدة بالجنسية المزدوجة.

خلاف أودونيل وترمب

بدأ الخلاف بين أودونيل وترمب في ديسمبر 2006، عندما انتقدت أودونيل، خلال استضافتها برنامج «The View»، قرار ترمب السماح لملكة جمال الولايات المتحدة تارا كونر بالاحتفاظ بلقبها رغم اتهامات بتعاطي المخدرات، واصفة إياه بـ«بائع زيت الثعبان»، ورد ترمب بهجوم شخصي، واصفاً أودونيل بأنها «غير جذابة» في مقابلة مع مجلة «People».

وتصاعدت التوترات خلال حملة ترمب الرئاسية عام 2016، حيث استهدف أودونيل خلال مناظرة جمهورية عام 2015، رداً على سؤال عن استخدامه لغة مهينة تجاه النساء، قائلاً: «فقط روزي أودونيل»، واستمر الخلاف عبر السنوات، حيث وصفت أودونيل ترمب بأنه «مجرم» و«كاذب»، بينما واصل ترمب استهدافها في خطاباته ومنشوراته.

كارثة تكساس تعيد الخلاف

وقبل أيام أثار منشور أودونيل على تيك توك، الذي انتقدت فيه إدارة ترمب لتقاعسها عن تحسين أنظمة الإنذار المبكر قبل فيضانات تكساس، غضب الرئيس، الذي رد عليها في منشور على منصته «تروث سوشيال» قائلاً: «نظراً إلى أن روزي أودونيل ليست في مصلحة بلدنا العظيم، فإنني أفكر جدياً في سحب جنسيتها، إنها تهديد للبشرية، ويجب أن تبقى في إيرلندا الرائعة، إذا أرادوها، بارك الله بأمريكا!».

وردت أودونيل على إنستغرام، قائلة: «ترمب يكرهني لأنني أراه على حقيقته.. مجرماً، كاذباً، ومعتدياً يسعى لإيذاء أمتنا لخدمة نفسه. هذا هو السبب في انتقالي إلى إيرلندا»، وأضافت في منشور آخر: «أنا كل ما تخشاه: امرأة صلبة، مثلية، أم تقول الحقيقة، وأمريكية غادرت البلاد قبل أن تحرقها».