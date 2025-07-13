وصفت وزارة الخارجية الروسية الأنباء المتداولة عن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران إلى قبول الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، الذي يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم، بأنها «حملة مسيّسة وقذرة». وقالت في بيان اليوم (الأحد): «يبقى من غير الواضح من يقف وراء هذا النوع من الحملات، إلا أن أحد التقارير الأخيرة التي نشرها موقع «أكسيوس» تحت عنوان: «بوتين يدعو إيران لقبول صفقة مع الولايات المتحدة تتضمن صفر تخصيب»، يبدو بوضوح أنها حملة مسيّسة وقذرة جديدة، تهدف إلى تأجيج التوتر المحيط بالبرنامج النووي الإيراني». وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو كانت ولا تزال تؤكد مراراً على ضرورة تسوية الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأعربت عن استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة من أجل التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين. ودعت الوزارة وسائل الإعلام العالمية المسؤولة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، والتعمق في الموضوع، وعدم ترويج الأخبار المفبركة.

ونقل موقع «أكسيوس»، أمس (السبت)، عن مصادر قولها: «إن الرئيس الروسي أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب والمسؤولين الإيرانيين بأنه يؤيد فكرة إبرام اتفاق نووي لا تستطيع طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم».

وأفاد مصدران بأن الروس أطلعوا الحكومة الإسرائيلية أيضاً على موقف بوتين بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني. وقال مسؤول إسرائيلي كبير: «نعلم أن هذا ما قاله بوتين للإيرانيين». وقال مسؤول أوروبي مطلع على القضية إن بوتين سيدعم وقف التخصيب تماماً. ويشجع الإيرانيين على العمل لتحقيق ذلك لجعل المفاوضات مع الأمريكيين أكثر ملاءمة.

وأجرى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول استئناف المفاوضات النووية. وكان من المقرر عقد لقاء في أوسلو خلال الأيام القادمة، إلا أن مصادر مطلعة أفصحت أن الإيرانيين والمبعوث الأمريكي تراجعا عن الفكرة، ويبحثان عن مكان آخر.