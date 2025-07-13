قتل 11 شخصاً بينهم 3 أطفال، وأصيب 31 آخرون بينهم 9 نساء، في هجوم نفذته قوات تابعة للدعم السريع على منطقة «شق النوم» بولاية شمال كردفان، بحسب ما أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم (الأحد). ووصفت الشبكة في بيانها الحادثة بأنها اعتداء خطير على المدنيين، وأكدت أن من بين المصابين حالات حرجة لنساء حوامل.وأعربت عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ«استمرار استهداف المدنيين في المناطق الآمنة»، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية وجادة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للمواثيق الدولية.فيما أكدت مصادر سودانية أن قوات الجيش شنت غارات على مواقع للدعم السريع في كردفان.وصدّ الجيش السوداني، أمس السبت، هجوماً لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وفق ما أكد مصدر عسكري، بعدما أعلنت قوات الدعم سيطرتها على مناطق رئيسية عدة في المدينة الواقعة في غرب السودان.وأعلن المصدر العسكري أن الجيش مدعوماً بفصائل مسلحة متحالفة معه، استعاد سجن شالا ومقر شرطة الاحتياطي المركزي في جنوب غربي المدينة، مكبدا الدعم السريع خسائر كبيرة.من جانبه، قال مصدر في قوات الدعم السريع إنها تسيطر بشكل كامل على هذه المواقع نفسها منذ الجمعة، إضافة إلى سوق المواشي الواقع في جنوب الفاشر.ونشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر بعض عناصرها وهم يعلنون سيطرتهم على مواقع عدة في جنوب غربي المدينة.ومنذ خسارتها العاصمة الخرطوم التي سيطرت عليها قوات الجيش في شهر مارس الماضي، وفي محاولة لبسط سيطرتها على كامل إقليم دارفور، كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها على الفاشر ومخيمات النازحين المحيطة بها والتي أعلنت فيها المجاعة.وأدت الحرب في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليون شخص، وتسببت في مجاعة بمناطق عدة من البلاد.