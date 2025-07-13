كشفت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان أصيب في ساقه جراء هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد في الطوابق السفلية من مبنى غرب طهران يوم 16 يونيو الماضي خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.وأوضحت الوكالة، اليوم (الأحد)، أن 6 قنابل استهدفت مدخل المبنى ومخرجه، في محاولة لإغلاق منافذ الهروب، مؤكدة أن الهجوم نفذ بطريقة مماثلة لتلك التي استخدمت لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.يذكر أنه في 13 يونيو 2025، شنت إسرائيل هجوماً على إيران، وضربت مواقع عسكرية ونووية، واغتالت قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين. في حين ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.وأدت حرب الـ12 يوماً إلى تدخل أمريكي في الصراع، وقصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). وردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 24 يونيو الماضي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.