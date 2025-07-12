أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم (السبت)، القبض على العشرات ممن أظهروا دعمهم لحركة «فلسطين أكشن» التي حظرتها بموجب قانون مكافحة الإرهابي مطلع الشهر الجاري، بعد خروجهم في احتجاجات مؤيدة للحركة المعارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وأفادت الشرطة أنها ألقت القبض على ما لا يقل عن 41 شخصاً في لندن، و16 آخرين في مانشستر بعد إعلان تأييدهم للحركة، فيما قالت شرطة العاصمة لندن في بيان إن 41 شخصاً الذين ألقي القبض عليهم أظهروا دعمهم لمنظمة محظورة، فيما اعتقلت شخصاً واحداً بتهمة الاعتداء.بدورها، قالت جماعة «ديفيند أوار جوريز»، إن الشرطة ألقت القبض على 86 آخرين في أنحاء بريطانيا، مع خروج احتجاجات أخرى في ويلز وأيرلندا الشمالية.وحظر المشرعون البريطانيون الحركة بموجب تشريع «مكافحة الإرهاب» مطلع الشهر الجاري، بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضراراً بطائرتين، احتجاجاً على دعم بريطانيا لإسرائيل في حربها على غزة، وعقب الحظر تظاهر العشرات أمام البرلمان البريطاني في لندن الأسبوع الماضي وأعلنت حينها الشرطة القبض على 29 محتجاً.وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على حظر حركة «فلسطين أكشن»، المعارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، باعتبارها «منظمة إرهابية»، وهو ما أثار انتقادات واسعة ودفع العشرات للتجمع السبت الماضي بالقرب من تمثال لرئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا أمام البرلمان البريطاني، وهم يحملون لافتات كتب عليها «أنا ضد الإبادة الجماعية»، و«أنا أدعم فلسطين أكشن». ويرى معارضو الحظر أن استخدام قوانين «مكافحة الإرهاب» غير مناسب في التعامل مع مجموعة متهمة في الأساس بإتلاف ممتلكات لا بإيذاء أفراد، ورغم أن الحركة طلبت الاستئناف لكن المحكمة رفضت ذلك.