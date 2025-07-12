أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (السبت)، تشكيل لجنة برلمانية لمناقشة المتطلبات القانونية لعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وضمان استكمالها بنجاح، موضحاً أن «التغيرات التي حدثت في سورية والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب».

وقال أردوغان في خطاب خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ32 لحزب العدالة والتنمية في أنقرة: «تكلفة الإرهاب على تركيا خلال سنوات بلغت تريليوني دولار، والإرهاب أسفر عن مقتل 10 آلاف من أفراد أجهزتنا الأمنية و50 ألف مدني»، مضيفاً: «عملية نزع السلاح التي بدأها حزب العمال الكردستاني ليست مجرد قرار سياسي عابر، بل ثمرة عقود من التضحيات وكفاح طويل ضد الإرهاب».

وشدد أردوغان بالقول:«حاربنا الإرهاب وتقربنا من إخوتنا الأكراد وأريناهم أننا نريد مصلحة البلاد ومصلحتهم»، مضيفاً: «اليوم نطوي صفحة دامية امتدت 47 عاما، وأدعو كل تركي وكل كردي، وكل عربي للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي. إذا كنا يدا واحدة، فإن تركيا ستكون أقوى وأكثر ازدهارا».

وأشار إلى أن تركيا تدخل عهدا جديدا يقوم على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية بين الأتراك والأكراد والعرب، لافتاً إلى أن إحراق مقاتلي حزب العمال الكردستاني لأسلحتهم في مراسم رمزية، أمس، يمثل «خطوة مهمة للغاية» تجاه إغلاق ملف النزاع المسلح.

ووصف أردوغان التطورات بأنها «ليست مجرد إنجاز لحكومته، بل هي نصر لكل مواطن تركي وكردي وعربي، ولكل أبناء الأمة التركية البالغ عددهم 86 مليون نسمة»، مشدداً على الوحدة الوطنية التي قال إنها السد المنيع أمام أي تهديد داخلي أو خارجي.

ويأتي خطاب أردوغان مع بدء مقاتلي حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحتهم قرب مدينة السليمانية في شمال العراق، في خطوة رمزية لكنها مهمة في الصراع الممتد منذ عقود بين تركيا والجماعة المحظورة.

وأحرق 30 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني أمس، أسلحتهم عند مدخل كهف في شمال العراق، وذلك بعد صراع دامٍ مع الدولة التركية منذ 1984، لكن قرار زعيم الحزب المسلح المسجون منذ فترة طويلة عبدالله أوجلان في مايو الماضي، حل الحزب وإنهاء صراعه المسلح وضع النهاية.