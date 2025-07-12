أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج اليوم (السبت) تهريب عدد من مقطورات الغاز إلى مناطق سيطرة الحوثي. وبحسب مصدر أمني، ضبطت الأجهزة الأمنية قاطرات الغاز في منطقة العسكرية في يافع المتاخمة لمناطق السيطرة الحوثية بمحافظة البيضاء.وأفاد المصدر بأنه بناء على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي توجهت لجنة أمنية إلى منطقة «العسكرية» شمالي محافظة لحج للتحقق من وجود مقطورات الغاز التي كانت ترغب في المرور من نقطة يافع المتاخمة لمناطق سيطرة الحوثي، مبيناً أنه أثناء التحري ضبطت 3 مقطورات غاز مجهولة الهوية، ولم يكن لدى سائقيها أي تراخيص أو فواتير، ما يدل على نية تهريبها بشكل غير قانوني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لبيعها في السوق السوداء.وأشار إلى أنه تم إيقاف المقطورات المخالفة وإعادتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي تعاني من أزمة خانقة في الغاز، وتمت إحالة السائقين المتورطين في التهريب إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالباً الشركة اليمنية للغاز وشركة صافر في مأرب بضرورة تحديد مسار محدد لمقطورات الغاز والمشتقات النفطية الأخرى للحد من عمليات التهريب وضمان وصولها إلى المحافظات والمناطق المستهدفة.ووصف المصدر هذا التطور باللافت، مبيناً أن عمليات تهريب الموارد الحيوية إلى الحوثي وراء الأزمة الخانقة التي تعيشها المناطق المحررة وتدمير الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن مثل هذه العمليات والسوق السوداء وراء تفاقم معاناة السكان وتغذية اقتصاد الحرب الحوثية.من جهة أخرى، أعلن الحوثيون اليوم عزمهم غداً (الأحد) إطلاق عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، التي كانت ورقية، وذلك بعد عام على إطلاق عملة معدنية من فئة 100 ريال، زاعمة أن ذلك يعالج مشكلة الأوراق النقدية التالفة في مناطق سيطرتهم.