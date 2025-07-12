توقع مصدر دبلوماسي في دمشق اليوم (السبت) عقد لقاء مباشر بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي في باكو على هامش زيارة يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان، بحسب وسائل إعلام غربية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الرئيس أحمد الشرع التقى رئيس أذربيجان إلهام علييف في قصر زوغولبا بالعاصمة باكو، موضحة أن البلدين وقعا مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي بين سورية وأذربيجان.

وذكرت أذربيجان أنها ستبدأ بتصدير الغاز إلى سورية عبر تركيا، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الأذربيجانية، فيما قال مصدر مطلع على المحادثات إنه سيكون هناك لقاء بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو، لكن الشرع لن يشارك في هذا اللقاء.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن المصدر قوله: «المحادثات سوف تتمحور حول الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سورية»، في إشارة إلى مناطق توغّلت إليها القوات الإسرائيلية في جنوب سورية بعد سقوط حكم بشار الأسد قبل أكثر من 7 أشهر.

ولم تعلن دمشق رسمياً عن محادثات مباشرة، إلا أن السلطات السورية أقرت في الأسابيع الماضية بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تقول إن هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنت إسرائيل مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية.

وتشدد دمشق أن الهدف من هذه المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل العودة إلى تطبيق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، لناحية وقف الأعمال القتالية بإشراف قوة من الأمم المتحدة على المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين، معلنة استعدادها للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك.

بالمقابل، أعربت إسرائيل عن اهتمامها بتطبيع العلاقات مع كل من سورية ولبنان في تصريحات لوزير الخارجية جدعون ساعر.

من جهته، أوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية توم باراك أن الحوار بين سورية وإسرائيل قد بدأ.