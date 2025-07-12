شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت)، غارات دامية أوقعت قتلى ومصابين في مدينتي غزة وخان يونس، ونفّذت المزيد من عمليات نسف المباني في غزة.وأعلنت مصادر طبية مقتل 16 فلسطينيّاً في قصف شنه جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع المنكوب.وحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، فإن أُمّاً وأطفالها الثلاثة قتلوا في قصف استهدف غرب مدينة غزة، ولفتت إلى مقتل 4 نساء، وأُصيب 10 مواطنين آخرين، في قصف استهدف منزلاً قرب مدرسة يافا في حي التفاح شرقي المدينة.ولفتت إلى مقتل مواطنين في قصف استهدف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شرق غزة، كاشفة مقتل طفلة وإصابة آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً غرب النصيرات.وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم المناصرة بدير البلح، ما أدى إلى مقتل مواطن وزوجته وأطفاله.وأكد مصدر في مستشفى الشفاء مقتل 4 وإصابة 10 آخرين اليوم، إثر غارة استهدفت منزلاً في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.وقصفت طائرات الاحتلال مبنى يؤوي نازحين في حي الرمال غربي المدينة، مما أسفر عن 4 شهداء ومصابين.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية نفذت الليلة الماضية غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة، التي تشمل أحياء بينها التفاح والشجاعية.ورافق الغارات الجوية قصف مدفعي، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة تجاه شمال غرب مدينة غزة. وفي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فجرت قوات الاحتلال روبوتا في منازل بمحيط مسجد صلاح الدين.وأطلقت مسيّرة إسرائيلية من طراز «كواد كابتر» النار على منازل في منطقة الزرقاء بجباليا البلد في شمال القطاع. ونفذت قوات الاحتلال فجراً عمليات نسف ضخمة للمباني السكنية، وفقاً لمصادر فلسطينية.وفي جنوب القطاع، تعرّضت منطقة المواصي المكتظة بالنازحين لسلسلة من الغارات الجوية فجر اليوم والليلة الماضية. واستهدفت إحدى الغارات خياماً للنازحين في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة آخرين، وفق أحدث حصيلة أعلنها مستشفى الكويت الميداني. وأسفرت غارة منفصلة على مواصي خان يونس عن مقتل فلسطيني آخر. وقالت مصادر فلسطينية إن من بين قتلى الغارات الليلية الأسير المحرر عماد منصور. واغتال جيش الاحتلال الثلاثاء الماضي 6 أسرى محررين، بينهم 5 من مبعدي صفقة وفاء الأحرار، في كل من خان يونس ودير البلح.وبالتوازي مع استهدف خيام النازحين، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة لمبانٍ سكنية وسط مدينة خان يونس. وفي وسط القطاع، قتل 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون الليلة الماضية في غارتين إسرائيليتين على دير البلح.وتجددت الغارات على دير البلح فجر اليوم، وبالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لمخيم النصيرات.وكانت مصادر في مستشفيات القطاع أفادت بأن 45 فلسطينياً، بينهم 11 من المجوّعين، استُشهدوا جراء القصف وإطلاق النار أمس الجمعة.ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس الماضي، قتل 7,300 فلسطيني وأُصيب ما يقرب من 26 ألفاً، حسب أحدث بيانات وزارة الصحة بالقطاع.ومن بين القتلى نحو 800 من المجوّعين الذين استهدفتهم قوات الاحتلال والمتعاقدون مع «مؤسسة غزة الإنسانية» الأمريكية عند مراكز أُقيمت لتوزيع المساعدات وباتت أشبه بـ«مصايد موت»، وفقاً لوصف مسؤولين أمميين.