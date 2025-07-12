كشفت مصادر فلسطينية أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة «متعثرة»؛ بسبب إصرار سلطة الاحتلال على تقديم خريطة للانسحاب تبقي بموجبها نحو 40% من مساحة القطاع المنكوب تحت سيطرتها العسكرية.ونقلت وسائل إعلام غربية عن المصادر قولها: إن مفاوضات الدوحة تواجه تعثراً وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها، أمس الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع جيش الاحتلال وليس انسحاباً، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس.واتهمت المصادر إسرائيل بمواصل المماطلة وتعطيل الاتفاق؛ بهدف استمرار حرب التقتيل والإبادة الجماعية.لكن المصادر أكدت أن المفاوضاتِ غيرَ المباشرة في الدوحة بين إسرائيل وحماس لاتزال مستمرة رغم الجمود الحاصل في مناقشة الملفات المطروحة، ولفتت إلى أن ملف الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا سيؤَجَلُ حتى زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف المرتقبة للعاصمة القطرية.ووفق المصادر، فإن المفاوضات المقررة، اليوم (السبت)، ستتركزُ حولَ قضايا تتعلقُ بالأسرى وآلياتِ دخولِ المساعداتِ لقطاعِ غزة.في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر سياسية تأكيدها، أنه لا تقدم في مفاوضات الدوحة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مؤكدة أن حجم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لا يزال نقطة خلاف، وتحدثت عن ضغوط أمريكية على حماس لتأجيل بحث حجم ونطاق الانسحاب الإسرائيلي من غزة حاليّاً.من جانبها، أعلنت الممثلة العليا لشؤونِ السياسةِ الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن إسرائيل وافقت على خطوات مهمة لتحسينِ الوضعِ الإنساني في غزة.وأضافت في بيان أن إسرائيل وافقت على زيادةٍ كبيرة في عددِ شاحنات المساعدات التي تدخلُ قطاعَ غزة يوميّاً وعلى فتح عدد من المعابر الحدودية الإضافية وإعادة فتح طرق دخول المساعدات. هذا إضافة إلى تمكينِ توزيعِ الإمدادات الغذائية التي تشملُ المخابزَ والمطابخَ العامة.وتشملُ الإجراءات الإضافية استئناف توصيل الوقود، كما أوضحت كايا كالاس أن هذه الإجراءات «سيتم تنفيذُها خلال الأيامِ المقبلة»، على حد قولها.فيما أفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العوني بأن الاتفاق الجديد مع إسرائيل لا يشمل مؤسسة غزة الإنسانية، لافتاً إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ستتولى تسليم الإمدادات.بدورها، حذّرت منظمةُ أطباء بلا حدود في غزة من ارتفاعٍ حادٍ وغيرِ مسبوقٍ في معدلات سوء التغذية، وأكدت أن عدد الحالات تضاعَفَ نحوَ 4 مراتٍ خلالَ أقل من شهرين. وأوضحت المنظمة أن فرقَها تعالجُ حالياً أكثرَ من 1,200 حالة في مركزيْن طبيـيْـن بمدينة غزة وبلدة المواصي، معظمُهم من النساء الحوامل والأطفال.على الصعيد الميداني، سقط نحو 88 قتيلاً فلسطينيّاً في الغارات الإسرائيلية المتواصلة، خلالَ الساعاتِ الـ24 الساعات الماضية، بحسب ما أعلنت مصادرُ طبيةٌ.وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي استهدف خياماً للنازحين في منطقةِ المواصي، إلى جانب مركبة مدنية ومحطة وقود بدير البلح، بالتزامن مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في خان يونس جنوب القطاع.