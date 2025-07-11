فيما تتواصل حالة الجمود السياسي في ليبيا، رغم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للبحث عن حل توافقي للأزمة المستعصية، وصلت إلى العاصمة طرابلس أرتال مسلحة اليوم (الجمعة)، قادمة من مدينتي الزنتان ومصراتة، ما يؤشر إلى احتمالات انفجار الصراع، في أعقاب التوتر المتزايد بين المليشيات المسلحة المتنافسة على مدى الأسابيع الماضية.وكشفت مقاطع فيديو متداولة تحرّكات عسكرية مكثفة من مدينة الزنتان باتجاه العاصمة، شملت أرتالا مدرّعة ودبابات مزودة بأسلحة ثقيلة، وشوهدت أعداد كبيرة من العربات العسكرية قادمة من مدينة مصراتة باتجاه طرابلس أيضاً.ووفق مصادر مطلعة، فإن تلك التعزيزات تستهدف دعم المليشيات الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الهجوم المرتقب على جهاز الردع ومكافحة الإرهاب، في مشهد يؤكد ضعف التفاهمات الأمنية الأخيرة.وكان الدبيبة توعد المليشيات الخارجة عن القانون بالتدخل لبسط سلطة الدولة في المطارات والموانئ والسجون، ما اعتبره البعض بمثابة إعلان حرب على جهاز الردع ومكافحة الإرهاب الذي يسيطر على «مجمع معيتيقة»، حيث يقع المطار والقاعدة الجوية والمستشفى العسكري، ويوجد في المجمع سجن «مؤسسة معيتيقة للإصلاح والتأهيل».وفجرت التحرّكات العسكرية والانتشار المسلّح في شوارع طرابلس ومحيطها مخاوف المجتمع الدولي والسكان من أن يكون هذا التحشيد مقدمة لصدام بين الأطراف المتنازعة على النفوذ داخل طرابلس.يذكر أن العاصمة الليبية تعيش على وقع توتر أمني بعد مواجهات مسلّحة انتهت بسيطرة المليشيات الموالية لعبد الحميد الدبيبة على المناطق التي كان يسيطر عليها جهاز دعم الاستقرار بعد تصفية قائده عبد الغني الككلي.وحذرت بعثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ليبيا من انفجار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس وتقويض عملية وقف إطلاق النار بين المليشيات المسلحة.