تخطط وزارة الخارجية الأمريكية للإطاحة بأكثر من 1350 دبلوماسياً وموظفاً حكومياً في إطار خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب.وكشف مسؤول بارز اليوم (الجمعة) أن الوزارة بصدد إرسال إخطارات تسريح إلى 1107 موظفين مدنيين، و246 مسؤولا في الخدمة الخارجية لديهم مهمات محلية في الولايات المتحدة.وأشادت إدارة الرئيس ترمب بهذا التسريح باعتباره ضرورياً لجعل الإدارة أكثر كفاءة، رغم أن هذه العملية تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الدبلوماسيين الحاليين والسابقين الذين يقولون إنها ستضعف النفوذ الأمريكي وقدرته على مواجهة التهديدات القائمة والناشئة في الخارج.وسعت إدارة الرئيس الأمريكي إلى إعادة تشكيل الدبلوماسية الأمريكية، وعملت جاهدة على تقليص حجم الحكومة الاتحادية، بما في ذلك عمليات فصل جماعي في إطار خطوات تهدف إلى تفكيك وزارات بأكملها مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعليم.ومهد حكم أخير أصدرته المحكمة العليا الطريق أمام بدء عمليات تسريح، بينما تستمر الدعاوى القضائية التي تطعن في قانونية التقليص.وكانت وزارة الخارجية أبلغت بشكل رسمي الموظفين أمس (الخميس) بأنها سترسل إشعارات تسريح إلى بعض منهم قريباً. وعمليات التسريح واسعة، لكنها أقل بكثير مما كان يخشاه الكثيرون.