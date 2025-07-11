أفصح وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار أن الولايات المتحدة تضغط على دول أفريقية لقبول ترحيل فنزويليين إليها، بعضهم يتم ترحيله عقب الخروج من السجن مباشرة.ونقلت قناة تلفزيونية محلية في ساعة متأخرة من مساء الخميس عن توغار قوله: «إن نيجيريا أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، لا يمكنها استقبالهم نظراً إلى مشكلاتها الخاصة».وكان مسؤولان مطلعان كشفا أن إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت خلال الأسبوع الحالي من 5 رؤساء دول أفريقية لدى زيارتهم للبيت الأبيض استقبال مهاجري دول أخرى، حين ترحلهم الولايات المتحدة.وقال توغار خلال قمة مجموعة «بريكس» التي عقدت في البرازيل: «يتعين أن نضع في الحسبان أيضاً أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً كبيرة على الدول الأفريقية لقبول ترحيل الفنزويليين، بعضهم خرج لتوه من السجن». وأكد أن «من الصعب على دولة مثل نيجيريا قبول سجناء فنزويليين على أراضيها، لدينا ما يكفي من المشكلات»، ولفت إلى أن تعداد سكان بلاده يبلغ 230 مليون نسمة.ومنذ عودته إلى منصبه في يناير الماضي، يواصل الرئيس الأمريكي الضغط لتعجيل عمليات الترحيل، التي تشمل إرسال مهاجرين إلى دول ثالثة في حالة حدوث مشكلات أو تأخيرات في إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية.واستضاف ترمب هذا الأسبوع رؤساء ليبيريا والسنغال وغينيا بيساو وموريتانيا والغابون في البيت الأبيض، وقال مسؤول أمريكي وآخر ليبيري إنه طرح خطة لهذه الدول لاستقبال مهاجرين من دول أخرى عندما ترحلهم الولايات المتحدة.