خلص تحقيق في حادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية الشهر الماضي إلى أن المفاتيح التي تتحكم في تدفق الوقود إلى محركي الطائرة كانت على وضع الإيقاف، ما أدى إلى فقدان واضح للدفع بعد الإقلاع بفترة وجيزة.وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بأن التحقيق لم يُشِر حتى الآن إلى وجود مشكلة في طائرة بوينغ 787 دريملاينر، وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين على التقييمات الأولية للتحقيق.ويستخدم الطيارون هذه المفاتيح لتشغيل محركات الطائرة أو إيقافها، أو إعادة ضبطها في حالات طوارئ معينة. وبحسب المصادر، فإن هذه المفاتيح تكون في وضع التشغيل عادةً أثناء الطيران، وليس من الواضح كيف أو لماذا تم إيقافها.وأضافت المصادر أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التحرك عرضياً أم متعمداً، أو ما إذا كانت هناك محاولة لإعادة تشغيلها. وإذا كانت المفاتيح على وضع الإيقاف فقد يفسر ذلك سبب تنشيط مولد الطاقة الاحتياطي للطائرة -المعروف باسم توربين الهواء (RAT)- في اللحظات التي سبقت تحطم الطائرة في نزل قريب لطلاب الطب.وقُتل في تحطم الطائرة نحو 260 شخصاً بينهم جميع من كانوا على متن الطائرة باستثناء شخص واحد. ومن المتوقع أن يصدر مكتب التحقيق في حوادث الطائرات في الهند، الذي يقود التحقيق، تقريراً أولياً في موعد أقصاه الجمعة القادمة.وقال مسؤول الطيران المدني الهندي مورليدهار موهول لقناة NDTV الإخبارية في أواخر يونيو: «إن من السابق لأوانه تحديد سبب الحادثة الآن؛ لأن التحقيق مستمر». ووصف الحادثة بأنها نادرة جداً، أن يتوقف المحركان معاً، ولم يسبق لها مثيل.وذكرت شركة طيران الهند أن الطيار قائد الرحلة سوميت سابهاروال سجل أكثر من 10 آلاف ساعة طيران بطائرات عريضة البدن، في حين كان لدى مساعده كلايف كوندر أكثر من 3,400 ساعة من الخبرة.وتعد هذه الواقعة أول حادثة مميتة لطائرة بوينغ دريملاينر، وتأتي في وقت تحاول فيه الشركة المصنعة للطائرات التعافي من سلسلة من مشكلات السلامة والجودة.