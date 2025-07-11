دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة. وانتقد سانشيز أمام البرلمان الإسباني، اليوم (الجمعة)، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن ممارساتها ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين. وأفاد بأن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 تقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد.وتطرق رئيس الوزراء الإسباني إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية كايا كالاس، الصادر في 23 يونيو بشأن الاتفاقية، الذي خلُص إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان.وانتقد رئيس وزراء إسبانيا الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل، وقال: «لا يمكن لمن يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع في غزة سلاحاً للقضاء على دولة شرعية أن يكون شريكاً للاتحاد الأوروبي».وهاجم أوروبا لعدم بذلها جهداً كافياً لوقف الإبادة الجماعية، «إذ لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية».يذكر أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وُقعت في بروكسل في 20 نوفمبر 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2000، بعد أن صدّقت عليها برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي. وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام «حقوق الإنسان».وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية مطلع يونيو الماضي تعليق عقد مع شركة إسرائيلية لإنتاج نظام صواريخ «سبايك» المضادة للدبابات لاستخدامه في قيادة القوات البرية.وسحبت الوزارة ترخيص الشركة الإسرائيلية في إسبانيا، وشرعت في البحث عن بدائل غير إسرائيلية.