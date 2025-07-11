شنت القوات الأوكرانية هجوما بالطائرات المسيرة الليلة الماضية، استهدف موسكو وعشرات المناطق الروسية الأخرى، وأسفر عن مقتل شخصين ووقوع أضرار في شركة زراعية في جنوب غرب البلاد.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الجمعة)، أنها أسقطت 155 مسيّرة أوكرانية ليل الخميس/ الجمعة، إثر الهجوم الأوكراني. وقالت على «تليغرام» إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 155 مسيّرة أوكرانية، مضيفة أن 53 من هذه الطائرات من دون طيّار أسقطت في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا.وأضافت أن معظم الطائرات المسيرة تم تدميرها فوق مناطق روسية على الحدود مع أوكرانيا هي كورسك وبيلغورود وبريانسك.وأفاد حاكم منطقة ليبيتسك إيجور أرتامونوف، على تطبيق «تليغرام»، أن طائرة مسيرة سقطت في منطقة تضم شركة زراعية، ما أدى إلى نشوب حريق استمر لوقت قصير ومقتل شخص وإصابة آخر، فيما قال حاكم منطقة تولا التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوب موسكو، إن مدنيا قتل وأصيب آخر في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة.وكتب إيغور أرتامونوف على «تليغرام»: «هذه الليلة، سقطت مسيّرة على أرض تابعة لمنشآت زراعية في منطقة خليفينسكي» الواقعة على مسافة نحو 400 كيلومتر جنوب موسكو، ما تسبّب في اندلاع حريق و«أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر».من جانبها، أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار بولكوفو في مدينة سانت بطرسبورغ لضمان سلامة الطيران.وذكرت في بيان، اليوم (الجمعة)، أنه تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الرحلات الجوية في مطار بولكوفو لضمان سلامة الطيران. وتم إلغاء تلك القيود بعدها بساعات قليلة.في غضون ذلك، استهدفت نحو عشرة انفجارات مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وفق ما ذكرت قناة «تي سي إن» الأوكرانية. ووقعت انفجارات في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا، بحسب ما أوردت صحيفة «أوبشيستفونويه. نوفوستي» نقلاً عن رئيس بلدية مدينة نيكولايف، ألكسندر سينكيفيتش.وفي مدينة تشوغويف بمنطقة خاركيف الأوكرانية، المتاخمة لروسيا، أدّى هجوم روسي قرابة الساعة الأولى من فجر الجمعة (22:00 غرينتش الخميس) إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بحسب ما أعلنت رئيسة بلدية المدينة.وكتبت غالينا مينايفا في منشور على تطبيق «تليغرام»، إنّ الهجوم أسفر عن «تدمير منزلين» وتضرّر منازل مجاورة.