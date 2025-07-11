في خطوة تثير التكهنات وتفتح باب الجدل، أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيصدر «إعلانا مهما» بشأن روسيا (الإثنين) القادم، إلا أنه لم يكشف عن طبيعة الإعلان المرتقب أو مضمونه.وفي مقابلة مقتضبة مع شبكة «إن. بي. سي نيوز» الأمريكية، قال الرئيس ترمب مساء الخميس: «أعتقد أنني سأصدر إعلانا مهما بشأن روسيا يوم الاثنين»، رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل.وجاءت تلك التصريحات بعد أيام من إعراب ترمب عن استيائه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، وهي من القضايا التي ظلت تلاحقه منذ ولايته الرئاسية، إذ واجه انتقادات داخلية ودولية بشأن مواقفه تجاه الكرملين.وكرر الرئيس الأمريكي خلال حملته للانتخابات الرئاسية الماضية تعهده بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة، إذا ما عاد إلى البيت الأبيض، لكنه لم يقدّم تفاصيل واضحة بشأن كيفية تحقيق ذلك.وتخوض روسيا حربا في أوكرانيا منذ فبراير 2022 أسفرت عن دمار واسع وسقوط آلاف القتلى والجرحى، فيما تواصل الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي دعم كييف عسكريا وسياسيا في مواجهة موسكو، وسط توتر متزايد في العلاقات بين واشنطن والكرملين.من جانبه، أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الجمعة)، بأنه حدّد موقف الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تسوية حرب أوكرانيا خلال لقاء نظيره الأمريكي على هامش قمّة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.وقال لافروف لوسائل إعلام روسية: «ناقشنا مسألة أوكرانيا. وأكّدنا الموقف الذي حدّده الرئيس بوتين، بما في ذلك خلال مكالمته الهاتفية في 3 يوليو مع الرئيس ترمب».وأضاف أن موسكو ستأخذ في الاعتبار مسار عسكرة أوروبا في جميع مجالات التخطيط، لافتا إلى النهج العسكري الذي يتبعه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ومظاهر «النازية المتزايدة في أوروبا»، وفق قوله.ولفت لافروف إلى أن شبه الجزيرة الكورية لا تزال تشهد توتراً كبيراً، محذراً من احتمال نشوب صراع كبير في المنطقة، واعتبر أن الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون الاستفزازات ضد كوريا الشمالية.