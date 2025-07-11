بعد نحو 40 عاما من العمل المسلح، يبدأ حزب العمال الكردستاني عملية نزع سلاحه رسميا، اليوم (الجمعة)، من خلال مراسم ستُقام في شمال العراق. وتجىء هذه العملية في إطار مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، والتي أُطلقت بعد إعلان حزب العمال الكردستاني عن حل نفسه قبل شهرين وتسليم سلاحه. وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، أعلن أن عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور ستكتمل في غضون 3 أشهر، بعد قراره حل نفسه وتسليم السلاح في وقت سابق من العام.وقال جليك في حديث لقناة «إن تي في» NTV التلفزيونية، الأربعاء الماضي، إن آلية تأكيد تضم مسؤولين من المخابرات التركية والقوات المسلحة ستشرف على عملية التسليم.وتوقع أن تكتمل عملية نزع السلاح في غضون 3 إلى 5 أشهر، وإذا تجاوزت هذه الفترة، فإنها ستصبح عرضة للاستفزازات.وكان حزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعًا داميًا مع الدولة التركية منذ أكثر من 4 عقود، قرر في شهر مايو الماضي حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح.وأسفر النزاع منذ أن شن حزب العمال الكردستاني تمردًا ضد تركيا عام 1984 بهدف إقامة دولة كردية مستقلة، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.وكان الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني والمعتقل في تركيا منذ عام 1999، أعلن عن طي صفحة الكفاح المسلح الذي خاضه الحزب ضد الدولية التركية على مدى 4 عقود.ودعا في رسالة مصورة نشرت اليوم الأربعاء، ويعود تاريخ تسجيلها إلى يونيو الماضي، إلى تحول كامل نحو السياسات الديمقراطية وسيادة القانون.وقال أوجلان في الرسالة التي نشرتها وكالة فرات للأنباء المقربة من الحزب، إن المرحلة الجديدة تتطلب إنهاء الكفاح المسلح بشكل طوعي، والانتقال إلى العمل السياسي القانوني، مشددا على أن إلقاء السلاح "سيتم تحديده بالطرق المناسبة وبخطوات عملية سريعة.وحث البرلمان التركي على تشكيل لجنة للإشراف على عملية نزع السلاح، وإدارة عملية سلام أوسع نطاقا.وأكد أن حزب العمال الكردستاني أنهى أجندته الانفصالية، واصفا هذا التحول بأنه "فوز تاريخي"، معتبرا، أن هذه الخطوة بادرة حسن نية يجب البناء عليها لتحقيق سلام دائم