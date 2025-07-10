وجهت محكمة خاصة في بنغلاديش اليوم (الخميس)، اتهاما رسميا لرئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة، بقتل المتظاهرين الذين انتفضوا ضد حكومتها صيف العام الماضي.وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» اليوم أنه جرى تحريك جرائم على صلة بالانتفاضة والحشد الشعبي الذي قتل فيها المئات من الطلاب العام الماضي ضد حسينة في المحكمة الخاصة والتي وجهت بدورها اتهاما رسميا لرئيسة الوزراء المعزولة بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، مبينة أن المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء بقيادة القاضي غلام مرتضى، تجري محاكمة غيابية لحسينة، ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، وحضورية لقائد الشرطة السابق شودري عبدالله المأمون بناء على 5 اتهامات.وشدد الادعاء العام في محكمة بدكا أن رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة نظمت هجوما ممنهجا يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية» في محاولة لسحق حركة الاحتجاج ضد حكومتها في صيف 2024.وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 1400 شخص قتلوا في الفترة بين يوليو وأغسطس 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية.وكانت حسينة (77 عاما) غادرت البلاد في مروحية وتوجهت إلى الهند الدولة الحليفة لها، حين تمكنت انتفاضة قادها الطلبة من السيطرة على عدد من المقرات الحكومية، واضعين حدا لفترة حكمها التي استمرت 15 عاما، وترفض نيودلهي أمرا بتسليمها لدكا ولا تزال تقيم في منفاها الاختياري في الهند، ورفضت الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسياً.وكانت محكمة خاصة قد قضت بحبس رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة ستة أشهر في قضية ازدراء المحكمة، في 2 يوليو الجاري.