سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تهديدات المستشار السابق للمرشد الإيراني محمد جواد لاريجاني باستهدافه أثناء وجوده في استجمام بقصر بـ«مارالاغو» بولاية فلوريدا.

ورد ترمب في حديثه للصحفيين أمس (الأربعاء)، في البيت الأبيض، عندما سئل عن تهديدات لا ريجاني، وهو مبتسما بالقول: «لم أخذ حمام شمس منذ سنوات»، مضيفا: «لقد مر وقت طويل. لا أدري، ربما كنت في السابعة من عمري تقريباً، لست من محبّي الشمس».

واستطرد ترمب بالقول: «لست مهتما بالأمر كثيراً، أجل، أعتقد أنه تهديد، لست متأكدا من كونه تهديدا حقيقيا، ولكن ربما يكون كذلك».

ويقع منتجع «مارألاغو» في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بالقرب من المحيط الأطلسي ويعد المنتجع مجمعا فاخرا، يمتلكه دونالد ترمب ويستخدمه كمقر شتوي ومقر للاجتماعات والاستجمام.

وكان مستشار خامنئي السابق محمد لاريجاني قد قال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي أمس، بحسب ما نقله موقع «إيران إنترناشيونال»: «لقد فعل ترمب شيئا يجعله غير قادر على الاستمتاع بأشعة الشمس في مارالاغو»، مضيفاً: «بينما يرقد هناك وبطنه في مواجهة الشمس، قد تصيبه طائرة صغيرة بدون طيار في سرّته، الأمر بسيط للغاية».

ورأت صحيفة «نيوزويك»، أن تصريحات لاريجاني من شأنها أن تزيد من التكهنات بشأن الرد المحتمل من إيران على الاستهداف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بين واشنطن وطهران نهاية هذا الأسبوع في النرويج.

وليست هذه المرة الأولى التي تهدد فيها إيران باغتيال ترمب، ففي عام 2020، زعمت طهران أنها حاولت اغتياله خلال ولايته الأولى، انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست».