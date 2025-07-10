دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الخميس)، الاتحاد الأوروبي إلى دعم لبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة عليها، وإطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني بكل الوسائل.

وحذر عون خلال استقباله وفدا أوروبيا وسفراء الاتحاد الأوروبي في بيروت اليوم من أن غياب الجيش اللبناني قد يؤدي إلى تراجع كبير في الوضع الأمني، ما سينعكس سلباً على المنطقة بأسرها، مؤكداً أن ذلك أمر لا يرغب به أحد.

وحث عون، بحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية على حسابه في «إكس»، الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل على عقد مؤتمر أوروبي - عربي لإعادة بناء لبنان، وإنعاش اقتصاده بالتوازي مع مسيرته نحو سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً، موضحاً أن قانون هيكلة المصارف بات في مراحله المتقدمة في مجلس النواب، على أمل أن يتم إقراره سريعاً مع نهاية الشهر الجاري.

وقال الرئيس اللبناني: «نعمل في مجموعة مركزة ورفيعة المستوى على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية، مشدداً على ضرورة البدء بتسهيل عودة النازحين السوريين بشكل آمن وكريم ومنسق إلى بلادهم مع عودة استقرار الأوضاع في بعض المناطق السورية».

وأفصح عون عن وجود تعاون جيد جداً في ما يخص الوضع الأمني على الحدود اللبنانية السورية، وفيما يتعلق بسلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات داخل لبنان، أوضح أن لبنان لا يزال ينتظر مفاعيل المبادرة التي تقدم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجهة عمل اللجنة المشتركة التي تشكلت، وتطبيق هذه المبادرة.

من جهته، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال إلى تفاعل أوروبا مع الأهداف التي وضعها الرئيس عون، والكلام الطموح الذي عبّر عنه في خطاب القسم، والذي شكّل أساساً للبنان في السنوات القادمة، مؤكدةً التزام الاتحاد الأوروبي بالحضور الفاعل في هذا البلد.

وشدد السفراء الأوروبيون في مداخلاتهم على تطابق وجهات نظر بلدانهم مع ما طرحه الرئيس عون بشأن النازحين السوريين، مؤكدين أنهم بدأوا فعلياً باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.