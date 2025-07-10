أتلفت النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن اليوم (الخميس) أكثر من 609 كيلو جرامات من المخدرات المضبوطة الأسبوع الماضي من قبل الحملة الأمنية المشتركة في محافظة لحج.

وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة الجزائية أتلفت في عدن 456 كيلو جراماً من مادة الشبو، و126 كيلو جراماً من مادة الحشيش، عبر إحراقها بمقر النيابة الجزائية في عدن، فيما تمت عملية إتلاف 26 كيلو جراماً من مادة الهيروين المخدرة بالساحل عن طريق إذابتها وإغراقها في مياه البحر.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالحزام الأمني في عدن، المقدم مياس حيدرة: «إن عملية إتلاف هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، التي ضبطتها الحملة الأمنية المشتركة، بقيادة العميد حمدي شكري في منطقة رأس العارة، بمحافظة لحج، تمت بوقت قياسي وذلك بعد أسبوع من ضبطها، مشدداً على ضرورة ملاحقة المهربين ومحاربة هذه الآفة المدمرة التي تستهدف المجتمع وخصوصاً الشباب وتزيد من انتشار الجريمة».

وأشاد حيدرة بجهود النيابة العامة في إتلاف هذه المضبوطات، واهتمام نائب رئيس مجلس القيادة الرئيسي اللواء عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة وتوجيهاته للقوات الأمنية بمحاربة التهريب وضبط الممنوعات ومواكبته لتنفيذ الإجراءات القانونية، وصولًا إلى عملية إتلافها.

وكان مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي كشف الأسبوع الماضي وجود مصنع لإنتاج الكبتاجون المخدر في محافظة المحويت تابع للحوثيين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية حققت مع أحد مؤسسي ذلك المصنع الذي أقر أنه بديل للمصنع الذي كان في سورية.

وحذر مدير أمن عدن من انتشار حبوب الكبتاجون في اليمن بشكل كبير جداً بعد تأسيس المصنع الحوثي.

وتزايدت في الآونة الأخيرة، محاولات تهريب المخدرات وضبطت الأجهزة الأمنية في منفذ الوديعة خلال أقل من شهر محاولتين الأولى لتهريب مليون و500 ألف قرص مخدر مخفية داخل شحنة في 12 يونيو الماضي، فيما ضبطت شاحنة أخرى قادمة من صنعاء الأسبوع الماضي وتحمل (13,750) قرصاً مخدراً من الكبتاجون.

ووصف قائد كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة الحدودي العميد الركن عمير العزب الكمية بـ«المخفية»، موضحاً أن المهربين حاولوا إخفاءها داخل شاحنة تبريد وبطرق وأساليب رهيبة، لكن اليقظة للأجهزة الأمنية والدقة المتناهية فضحت تلك محاولات الإخفاء المحكمة.