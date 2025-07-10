أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن المشاركين في مؤتمر روما لإعادة إعمار أوكرانيا الاقتصادي تعهدوا بتقديم أكثر من 10 مليارات يورو (11,7 مليار دولار) لدعم الدولة التي مزقتها الحرب.

ويُعقد المؤتمر، الذي حضره قادة سياسيون بارزون، بما في ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط تصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ على العاصمة كييف، التي وصفها زيلينسكي بأنها «إرهاب خالص».---

وافتتحت ميلوني المؤتمر بالإشارة إلى تجربة إيطاليا وألمانيا في إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية كنموذج يمكن لأوكرانيا أن تحذو حذوه، فيما أكد المستشار الألماني فريدريش ميرز على إمكانيات التعافي الأوكراني.

وقالت ميلوني في كلمتها الافتتاحية: «يجب أن نفخر بالنتائج التي حققناها معاً اليوم، من خلال تعاون الأمم والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والسلطات المحلية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني»، مضيفة: «تعهدنا اليوم بتقديم أكثر من 10 مليارات يورو لدعم إعادة إعمار أوكرانيا».

يُعد هذا المؤتمر، الذي تستضيفه إيطاليا، الرابع من نوعه منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، ويهدف بشكل رئيسي إلى حشد الدعم الدولي لإعادة بناء البلاد.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها وقّعت اتفاقيات بقيمة 3.2 مليار يورو تهدف إلى فتح المجال لاستثمارات تصل إلى 10 مليارات يورو لإعادة بناء المنازل، وإعادة فتح المستشفيات، وتنشيط الأعمال التجارية، وتأمين الطاقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «نحن نستثمر حرفياً في مستقبل أوكرانيا»، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وإعادة إعمارها.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من 100 وفد رسمي، و40 منظمة دولية وبنوك تنمية، إلى جانب 2000 ممثل من الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات المحلية الأوكرانية، الذين شاركوا في معرض تجاري ضمن فعاليات المؤتمر في مركز المؤتمرات السحابة الحديث في حي EUR بمدينة روما.

ويأتي المؤتمر في ظل تحديات أمنية متزايدة، في ظل تصاعد الهجمات الروسية على كييف، ما يبرز الحاجة الملحة لدعم إعادة الإعمار وسط استمرار الحرب.