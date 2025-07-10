فيما قتل أكثر من 60 فلسطينياً منذ الساعات الأولى من الفجر وحتى اللحظة بقصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة بينهم نساء وأطفال قتلوا بالقرب من مركز للمساعدات في رفح، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم (الخميس) الاتفاق مع إسرائيل على توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفتح معابر جديدة، ودخول مساعدات، وإصلاح البنية التحتية، وحماية عمال الإغاثة.

وقالت كالاس: «نعتمد على إسرائيل في تنفيذ جميع الإجراءات المتفق عليها»، فيما أوضح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي رفض الاتحاد أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي في قطاع غزة.

وقال المتحدث: «غزة جزء من أي دولة فلسطينية مستقبلية ويجب ألا يكون هناك تهجير بأي حال»، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة وزيادة الشاحنات وفتح معابر جديدة.

وأفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سيسمح بدخول مساعدات لقطاع غزة وزيادة الإمدادات اليومية، مبينة أن الاتفاق سيسمح بإعادة فتح العديد من طرق المساعدات إلى غزة.

بدوره، شدد وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي على أن بلاده ستقاوم خطة إسرائيل لنقل سكان قطاع غزة قسراً إلى رفح جنوباً، واصفاً الخطة بأنها متعارضة مع القانون وحق تقرير المصير.

ودعا إيدي إسرائيل إلى السماح بتقديم المساعدات المنقذة لحياة سكان غزة. جاء ذلك فيما حاصرت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلات نازحة في مخيمات الإيواء جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد توغلها بالمنطقة، وبحسب شهود عيان فإن هناك إصابات إثر غارة جوية إسرائيلية في محيط خيام النازحين.

في غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة توقف جميع مركباته عن تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في محافظتي غزة والشمال، مبيناً أنه بقيت لديه مركبة إطفاء واحدة في محافظتي غزة والشمال ولا تتوفر قطع غيار لها.