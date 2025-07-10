قُتل 8 أشخاص اليوم (الخميس) في قصف شنته قوات «الدعم السريع» على ملجأ يؤوي مدنيين في مدينة الفاشر شمال إقليم دارفور غرب السودان. وبحسب مصدر طبي فإن الملجأ كان يؤوي عشرات الأشخاص.

وقال المصدر: «قُتل 8 مدنيين جراء قصف نفذته قوات الدعم السريع على ملجأ يؤوي المواطنين بواسطة طائرة مسيّرة ليل الثلاثاء»، فيما ذكرت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن قصف المدينة متواصل منذ أمس (الأربعاء).

ولجأ سكان الفاشر إلى حفر أمام المنازل للاحتماء بها من الهجمات المتكررة، خصوصاً في ظل تجدد المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في دارفور المحاصرة منذ أكثر من عام في محاولة لإحكام السيطرة عليها.

وأفادت الأمم المتحدة بأن 40% من الأطفال دون الخامسة في الفاشر يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 11% يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، مبينة أن مليون شخص يعيشون في شمال دارفور على شفا المجاعة.

ومنذ بداية الحرب نزح نحو 780 ألف شخص من الفاشر. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن النزوح من مخيمات اللجوء المحيطة بالمدينة جاء على خلفية هجمات عنيفة لقوات الدعم السريع.

وأسفرت الحرب التي دخلت عامها الثالث عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم وفقاً للأمم المتحدة، ولا يزال الغالبية منهم لاجئين في دول الجوار ووصل عددهم إلى أكثر من 4 ملايين نازح خارج السودان.

وتقدر الأمم المتحدة أن 20% من بين 10 ملايين من النازحين داخلياً في السودان يعيشون في شمال دارفور.