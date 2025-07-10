رفض البرلمان الأوروبي بغالبية ساحقة اليوم (الخميس) اقتراحاً بحجب الثقة عن رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وذلك بعد أن صوت 360 نائباً ضد المقترح الذي قدمه اليمين المتطرف وأيده 175 آخرون فيما امتنع 18 نائباً عن التصويت.

ورغم أن التصويت كان لا يملك فرصاً كبيرة للنجاح إلا أنه كشف خلافات بين مؤيدي دير لاين وشكاوى بشأن أسلوب قيادتها، وذلك بعد أن قدم مذكرة حجب الثقة النائب الأوروبي الروماني اليميني المتطرّف غورغي بيبيريا الذي ينتقد رئيسة المفوضية الأوروبية لعدم إبدائها شفافية في القضيّة المعروفة بـ«فايزرغايت».

وكانت فون دير لاين قد رفضت اقتراح حجب الثقة عنها، ووصفته بأنه محاولة مدفوعة بنظريات المؤامرة لتقسيم أوروبا، مؤكدة أن مؤيدي مبادرة حجبها «مناهضون للتطعيم» ومعجبون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعت رئيسة الاتحاد الأوروبي المشرّعين إلى تجديد الثقة في مفوضيتها، مؤكدة أنه من الضروري أن تظهر أوروبا الوحدة في مواجهة مجموعة من التحديات، بدءاً من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة إلى حرب روسيا في أوكرانيا.

واستغل النائب الروماني عدم تعميم فون دير لاين الرسائل النصيّة التي تبادلتها مع المدير التنفيذي لمجموعة «فايزر» للأدوية ألبرت بورلا خلال جائحة كوفيد، عندما كانت المفوضية الأوروبية تتفاوض مع هذه المختبرات الأمريكية على شراء لقاحات منها.

وأصبحت المفوضية موضع شكاوى قدمتها جمعيات وشخصيات معارضة للقاحات بسبب هذه القضية، ويتهم بيبيريا المفوضية الأوروبية بـ«التدخّل» في الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي فاز بها نيكوسور دان المؤيّد للتكتّل الأوروبي في مايو الماضي.

وكان المرشّح القومي كالين جورجيسكو قد حلّ في المرتبة الأولى خلال جولة انتخابية سابقة نظّمت في نوفمبر، لكنّ المحكمة الدستورية في رومانيا ألغت نتائج الانتخابات مستندة إلى مخالفات وشبهات في تدخّل من روسيا.