فيما قال مسؤول إسرائيلي إن معلومات الاستخبارات الإسرائيلية أظهرت أن اليورانيوم الإيراني المخصب كان موجوداً قبل الضربات الجوية على إيران في مواقع فوردو ونطنز وأصفهان، وأنه ظل هناك ولم يتم نقله، حددت إيران اليوم (الخميس) شروطها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبلغ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد على تصحيح الوكالة لما وصفه بـ«معاييرها المزدوجة» في ما يتعلق بملف إيران النووي.

وأجرى كوستا اليوم مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، مشدداً على دعم الاتحاد الأوروبي لـ«الدور المحوري» الذي تلعبه الوكالة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي إن الوكالة تظل الجهة الوحيدة المحايدة القادرة على التحقق من أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال لأغراض سلمية بحتة، معلناً رفضه السماح لإيران مطلقاً بالحصول على سلاح نووي.

فيما أبلغ كوستا في مكالمته الرئيس الإيراني بيزشكيان بضرورة التزام إيران بشكل كامل بمعاهدة عدم الانتشار النووي، وتمكين استئناف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيزشكيان قوله لكوستا: إن تعاون طهران مع وكالة الطاقة الذرية رهن بـ«تصحيح الوكالة لمعاييرها المزدوجة»، محذراً من أنه في حال تكرار العدوان على إيران، فإن رد طهران سيكون «أكثر حسماً وإيلاماً».

وكان بيزشكيان قد صادق مطلع يوليو على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط اتهامات إيرانية للوكالة بأن تقريرها الذي انتقد إيران في يونيو مهد للحرب الإسرائيلية، وضرب واشنطن منشآتها النووية.

وأعلنت إيران أمس إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من المنشآت النووية في البلاد، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من مفتشي الوكالة غادروا البلاد أيضاً، فيما نقلت وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية، إعلامية قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، قولها: أن عدد القتلى في صفوف الإعلاميين بسبب العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 12 بعد تحديد هوية شخصين آخرين.

واتهمت قوات الباسيج إسرائيل باستهداف البنية التحتية الإعلامية عمدا.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن اليورانيوم الإيراني المخصب كان موجوداً قبل الضربات الجوية على إيران في مواقع فوردو ونطنز وأصفهان، وأنه ظل هناك.