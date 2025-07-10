فيما أكدت مصادر أمنية بحرية احتجاز الحوثيين 6 بحارة من السفينة التي أغرقوها في البحر الأحمر، أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي (أسبيدس) لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية اليوم (الخميس) إنقاذ 4 أشخاص إضافيين كانوا على متن سفينة شحن غرقت في البحر الأحمر في أعقاب هجوم للحوثي عليها قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع.وكتبت «أسبيدس» في منشور على منصة «إكس»: «في ليلة 9/10 يوليو تم إنقاذ 3 أفراد إضافيين من طاقم السفينة إتيرنيتي سي يحملون الجنسية الفلبينية، وواحد من فريق الأمن البحري يحمل الجنسية اليونانية من البحر، ليصل العدد الإجمالي لمن أنقذوا إلى 10»، مبينة أن مجموع من كانوا على متن السفينة 25 شخصاً بين أفراد الطاقم وأفراد الأمن، ولم يتّضح بعد مصير باقي الأشخاص الذين لم يُعلن عن إنقاذهم.وكان الحوثيون قد أقروا بوقوفهم وراء الهجوم على سفينة الشحن «إتيرنيتي سي» قبالة سواحل اليمن في تصعيد جديد لهجماتهم على سفن في الممر البحري الحيوي، مؤكدين أنه تم إنقاذ عدد من طاقم السفينة.وقُتل في الهجوم على السفينة 3 من طاقمها، وأصيب اثنان على الأقل، أحدهما عامل كهرباء روسي فقد ساقه. ويعد الهجوم على السفينة «إتيرنيتي سي» هو الثاني في أقل من 24 ساعة.واستعرض الحوثيون صوراً للهجوم على السفينة، مؤكدين أنهم استهدفوها بالصواريخ والمسيرات واقتحموها قبل أن يفجروها في وسط البحر.ونددت السفارة الأمريكية في اليمن بالهجوم، متهمة الحوثيين بقتل واختطاف عدد من طاقم السفينة، وعرقلة جهود الإنقاذ، مطالبة بسرعة إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.