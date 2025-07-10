وسط توقعات بعقد لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم في ماليزيا على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الإقليمي السنوي لمناقشة التصعيد في أوكرانيا، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الخميس) حلفاءه إلى الإسراع في فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك عقب هجوم شنته موسكو ليلاً بمئات المسيّرات والصواريخ على كييف وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وقال زيلينسكي: «يجب فرض عقوبات بسرعة أكبر، ويجب أن يكون الضغط على روسيا قوياً بما يكفي حتى تشعر بعواقب هجماتها»، متهماً روسيا بإطلاق نحو 18 صاروخاً و400 مسيّرة.ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن الهدف الرئيسي للهجوم كان كييف، إضافة إلى مناطق تشيرنيهيف وسومي وبولتافا وخاركيف التي تعرضت للهجوم أيضاً، مبيناً أن هجمات روسيا تصعيد واضح وواسع النطاق ويتطلب من الحلفاء تسريع العقوبات.وأضاف زيلينسكي: «سأطلب من تحالف الراغبين تمويلاً إضافياً للدفاع الجوي وإنتاج مضادات للمسيرات». جاء ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أنه يجري حالياً إرسال قذائف من عيار 155 ملم، وذخائر موجهة لراجمات الصواريخ إلى أوكرانيا.وأفادت بأن الأسلحة كانت موجودة في المستودعات البولندية وقت تعليق نقل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، رغم أن صحيفة «نيويورك تايمز» كانت قد قالت مطلع الشهر الجاري إن الولايات المتحدة ستعلق إمداد أوكرانيا بصواريخ «باتريوت» وبالذخائر الموجهة وصواريخ «هيلفاير» وأنظمة صواريخ «ستينغر» المحمولة وأسلحة أخرى.وتعرضت كييف لأعنف هجوم ليلي منذ بداية الحرب. وبحسب رئيس الإدارة العسكرية تيمور تكاتشينكو فإن القوات الروسية استهدفت ما لا يقل عن 6 أحياء في العاصمة كييف، وأصابت الضربات أو شظايا المقذوفات التي تم اعتراضها أبنية سكنية وسيارات ومخازن ومكاتب.وأوضح أن 13 شخصاً على الأقل أصيبوا في الهجمات، مبيناً أن الهجوم الليلي على كييف كان «واسعاً» واستمر «نحو 10 ساعات»، وشُنَّ بواسطة مسيرات قتالية وصواريخ.وذكرت صحيفة «تليغراف» الأوكرانية أن انفجارات وقعت في مقاطعة سومي الأوكرانية، وتم إطلاق صفارات الإنذار في المقاطعة، مبينة أن هجوماً جوياً روسياً أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع في بلدة كوستيانتينيفكا الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.