أكد وزير الموارد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن موافقة مجلس الوزراء على أن يتولى البنك وضع برنامج لكفالة الفئات الأكثر احتياجاً من مستفيدي خدمات البنك، بما يمكنهم من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو الجهات الأخرى، يُجسد التزام المملكة بتوفير بيئة داعمة ومتكاملة للفئات الأشد حاجة، وسيعمل البنك على تطويره وتنفيذه بكفاءة عالية بما يحقق أهدافه، ويعزز أثر البنك التنموي، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين أكبر عدد من المستفيدين وتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف الراجحي، أن القرار يجسد حرص القيادة على دعم الفئات الأشد حاجة، ويعزز الشمول المالي، مؤكداً أن البنك مستمر في أداء رسالته التنموية التي تبناها خلال السنوات الماضية، عبر تقديم حلول تمويلية متخصصة، ومبادرات نوعية تسهم في تمكين الأفراد والمنشآت، وتعظيم الأثر الاجتماعي، وتجاوز إجمالي التمويل التراكمي للبنك أكثر من 160 مليار ريال، واستفاد منه أكثر من 10 ملايين شخص، مما يُبرز الدور الحيوي الذي يؤديه البنك في دعم الاقتصاد الوطني والشمول المالي.