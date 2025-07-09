أكد مرصد «العراق الأخضر» المتخصص بشؤون البيئة، اليوم (الأربعاء)، أن العراق بحاجة إلى زراعة 15 مليار شجرة لمجابهة التغير المناخي والتصحر الممتد على أراضٍ تُقدر بنسبة 60%من مساحة البلاد، معتبراً أن العاصمة بغداد باتت غير صالحة للعيش نتيجة التلوث بالغازات فيها.

وقال بيان للمرصد إن «التصحر طال 60%من أراضي العراق، لذلك ينبغي العمل على تحويل هذه النسبة لمساحات خضراء، من خلال زراعة 15 مليار شجرة لمجابهة التغير المناخي الحاصل ودرجات الحرارة المرتفعة»، موضحاً أن «زراعة هذه الأشجار مهم لتكون مصدات للعواصف الغبارية والترابية والرملية، ومن أهم هذه الأشجار هي الصنوبريات والدودونيا، كونها أشجار تكون كبيرة وتتحمل الأجواء العراقية ومعمّرة وتعمل كمصدات وإمكانية أن تنمو بسرعة كبيرة».

وأشار إلى أن «الأجواء العراقية تعاني من انتشار الغازات فيها مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يحصل في بغداد حالياً حتى باتت مدينة غير صالحة للعيش بسبب ارتفاع نسبة التلوث فيها، وهو ما يُقصد به انتشار الغازات، وهذه مشكلة كبيرة يجب إيجاد معالجات لها»، لافتاً إلى أن «المشكلة الأكبر تتمثل بأن زراعة الأشجار تحتاج إلى مياه، في وقت العراق يعاني من شح فيها، لهذا يجب أن تكون هناك طرق حديثة لسقي الأشجار وليس الاعتماد على الطرق القديمة بفتح الصنابير أو غيرها».