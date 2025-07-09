اتهمت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم (الأربعاء)، روسيا بإطلاق 728 طائرة مسيّرة، معلنة نجاح أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها في تدمير 718 طائرة مسيّرة و7 صواريخ.

وذكرت وسائل إعلام غربية إن الضربة الروسية تركزت على مدينة لوتسك في إقليم فولين، غرب البلاد، وهو محور لوجستي يبعد مئات الكيلومترات عن خطوط الجبهة، كما سجلت انفجارات في 10 مقاطعات أخرى، من بينها العاصمة كييف، وخملنيتسكي، وترنوبل.

وأفادت السلطات المحلية بوقوع أضرار مادية جسيمة طالت مستودعات للوقود ومنشآت للطاقة، دون تسجيل قتلى في هذا الهجوم، في حين أدى هجوم منفصل نفذته طائرات مسيرة في شمال شرق البلاد إلى إصابة 3 مدنيين في مقاطعة سومي، وقطع التيار الكهربائي عن عشرات المنازل. كما أسفر قصف مدفعي على دونيتسك عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم الروسي بأنه «رسالة استعراضية من الكرملين»، داعياً المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على قطاع النفط الروسي.

بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها سيطرت على قرية تولستوي في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، موضحة أن القوات الروسية قصفت مطارات عسكرية أوكرانية في هجمات خلال الليل.

وكان القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية ألكسندر خينشتاين قد قال في وقت سابق إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 6، في هجوم أوكراني على شاطئ بالمدينة، مبيناً إن جميع المصابين يعالجون في المستشفيات.