أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم (الأربعاء) مضي حكومته في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ضرورة احترام القانون ومكافحة الفساد.

ودعا السوداني خلال زيارته لمحافظة النجف إلى ضرورة دعم سيادة الدولة التي قال إنها تمثّل أولويات أساسية في برنامج الحكومة، مبيناً أن الحكومة تعمل وفق مبادئ المرجعية العليا.

وأشار إلى أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية هو من صلاحيات الدولة حصراً، وأن العراق لن يكون ساحة للصراعات، رغم ما تشهده المنطقة من توترات.

وأكد رئيس الوزراء العراقي التزام الحكومة بعملية البناء والتنمية بشكل عادل يشمل جميع العراقيين دون تمييز.

وشرع السوداني منذ توليه منصب رئيس الوزراء، في إقناع المقاتلين بـ«الفصائل المسلحة» بتسليم أسلحتهم، كما أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في يناير الماضي أن الحكومة تعمل على إقناع هذه الفصائل بـ«الانضواء تحت قوات الدولة أو تسليم أسلحتهم».

وذكرت وسائل إعلام غربية إن هناك مناقشات متقدمة جارية مع قادة «الحشد» لدمجهم في القوات الرسمية أو نزع سلاحهم.

وكانت الفصائل المسلحة في العراق، خصوصاً كتائب حزب الله، حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، قد أعلنت بوضوح رفضها أي دعوات لنزع السلاح، معتبرة أن هذا الملف «خارج التفاوض».