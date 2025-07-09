كشفت معلومات استخباراتية أن إيران استخدمت نحو نصف مخزونها من الصواريخ خلال الحرب ضد إسرائيل، وفقا لما أوردته «فوكس نيوز». وأفادت المعلومات بأن طهران دخلت النزاع بترسانة تُقدّر بنحو 3 آلاف صاروخ، و500 إلى 600 منصة إطلاق. وذكرت أنه في نهاية «حرب الأيام الـ12» والتي شملت سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مستودعات التخزين العسكري ومرافق الإنتاج، تلتها ضربات أمريكية على مواقع نووية وردود إيرانية، انخفضت الترسانة الإيرانية إلى ما بين 1000 و1500 صاروخ، و150 إلى 200 منصة إطلاق فقط.وفي هذا السياق، قال الخبير في الشأن الإيراني في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بهنام بن طالبلو، إن إيران باتت مضطرة بشكل متزايد للاختيار بين استخدام هذه المقذوفات أو خسارتها، في ظل استهداف إسرائيل لمنصات إطلاق الصواريخ.فيما لفت الخبير في الشأن الإيراني في معهد دراسات الأمن القومي داني سيترينوفيتش، إلى أن استبدال منصات الإطلاق بعد أن دمّرت إسرائيل قدرات الإنتاج سيكون بالغ الصعوبة.ونقل موقع «فوكس نيوز» عن سيترينوفيتش قوله: إن إسرائيل هاجمت كل موقع يصنع فيه الإيرانيون الصواريخ. وأضاف أن إيران قد تكون قادرة على مهاجمة إسرائيل بصواريخها، لكن ليس بالمئات من الصواريخ.أما الخبير في الشؤون العسكرية في الشرق الأوسط شدد جان كاس أوغلو، فقال «رغم الانتكاسات التي تعرضت لها إيران إلا أنها لا تزال القوة الصاروخية الباليستية الأكبر في الشرق الأوسط». وأضاف: «رأينا ذلك خلال الحرب، حيث تمكنت إيران من اختراق الأجواء الإسرائيلية، حتى في ظل إطلاق القبة الحديدية والمنظومات الأمريكية صواريخ اعتراض بشكل متواصل لإيقاف صاروخ باليستي واحد فقط».