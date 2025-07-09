في تطور خطير للأحداث، شنت روسيا هجومًا جويًا هو الأضخم في تاريخ الحرب على أوكرانيا، مستخدمة 728 طائرة بدون طيار، وذلك بعد ساعات من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعزيز الدعم العسكري لكييف وتوجيهه انتقادات مباشرة وغير مسبوقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، عبر تطبيق «تليغرام»، أنها تمكنت من إسقاط معظم الطائرات المسيرة باستخدام أنظمة التشويش الإلكتروني.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هذا الهجوم، الذي يأتي ضمن سلسلة هجمات جوية متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، يبرز الحاجة الملحة لفرض عقوبات حاسمة على مصادر تمويل الحرب الروسية، خصوصا ضد الدول التي تستورد النفط والغاز واليورانيوم من روسيا.

من جانبه، أعلن ترمب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، أنه يدرس دعم مشروع قانون في مجلس الشيوخ يفرض رسومًا جمركية بنسبة 500% على الدول التي تشتري الموارد الروسية، واصفًا تصريحات بوتين الودودة بأنها مجرد كلام فارغ.

في سياق موازٍ، تعكف أوروبا على إعداد حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو.

ويأتي الهجوم في وقت يواصل فيه ترمب، الذي عاد إلى السلطة هذا العام واعدًا بإنهاء الحرب بسرعة، تغيير لهجة الولايات المتحدة من دعم قوي لأوكرانيا إلى قبول بعض مبررات روسيا للغزو الشامل الذي بدأ عام 2022.

ورغم قبول كييف لاقتراح ترمب بوقف إطلاق نار غير مشروط، إلا أن المفاوضات الأولية بين الطرفين لم تحقق تقدمًا ملموسًا.

جاء تعهد ترمب بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الدفاعية بعد قرار البنتاغون قبل أيام بتأخير إمدادات ذخائر حيوية، مما زاد من المخاوف في كييف مع تصاعد الهجمات الروسية.

وفي أعقاب هذا التعهد، أمر زيلينسكي بتوسيع التواصل مع واشنطن لضمان وصول إمدادات عسكرية حيوية، خصوصا أنظمة الدفاع الجوي.

كما يتوجه مبعوث ترمب لأوكرانيا، كيث كيلوغ، إلى روما اليوم (الأربعاء)، للمشاركة في مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا يومي 10 و11 يوليو، بحضور زيلينسكي وحلفاء كييف الأوروبيين.

وأمضى سكان كييف ومدن أخرى الليل في ملاجئ مضادة للقصف ومحطات المترو، حيث استهدف الهجوم الروسي، بشكل رئيسي، مدينة لوتسك شمال غرب أوكرانيا، الواقعة على بعد 200 كيلومتر من حدود بولندا العضو في الناتو، إلى جانب 10 أقاليم أخرى أبلغت عن أضرار.

وأفاد حاكم إقليم فولين، إيفان رودنيتسكي، أن 50 طائرة مسيرة وخمسة صواريخ عبرت أجواء الإقليم. ووصف عمدة لوتسك، إيهور بوليشوك، الهجوم بأنه الأضخم على المدينة التي يقطنها 200 ألف نسمة، حيث تضررت منشأة تخزين ومواقف سيارات دون تسجيل إصابات أو وفيات، وأعلنت القيادة العملياتية البولندية تفعيل طائراتها وحلفائها لتأمين المجال الجوي.