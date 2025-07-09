كشفت شبكة «سي إن إن» أنها حصلت على تسجيلات صوتية مسربة منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يهدد فيها نظيريه الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين بقصف موسكو، والصيني شي جين بينغ بضرب بكين، قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

وقال ترمب في أحد اللقاءات الخاصة التي عقدها مع عدد من كبار المتبرعين لحملته الانتخابية عام 2024: «قلت لبوتين: إذا دخلت أوكرانيا سأقصف موسكو بشدة. ليس لديّ خيار آخر»، مضيفا أن الرئيس الروسي «لم يصدقه بشكل كامل لكن بنسبة 10 %».

ووجه الرئيس الأمريكي تهديدا مشابها للرئيس الصيني، في حال أقدمت الصين على شن هجوم ضد تايوان، قائلا: «أخبرته أن الولايات المتحدة ستقصف بكين ردا على ذلك. اعتقد أنني مجنون لكننا لم نواجه أي مشاكل».

ووفق شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن التسجيلات التي حصلت عليها تظهر ترمب وهو يتحدث بصراحة شديدة أمام ممولين بارزين في نيويورك وفلوريدا، مقدما نفسه كمرشح قادر على ردع الخصوم الدوليين بطريقة حازمة، على عكس ما وصفه بـ«ضعف» سلفه الرئيس السابق جو بايدن.

وتضمنت التسجيلات تصريحات مثيرة بشأن التظاهرات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية، إذ هدد ترمب أن «أي طالب يشارك في احتجاجات سأطرده من البلاد. هؤلاء ارتكبوا خطأ كبيرا».

وعندما عبر أحد المتبرعين عن خشيته من أن يصبح بعض هؤلاء الطلاب جزءا من النخبة الحاكمة في المستقبل، رد ترمب قائلا: «إذا فزت سنعيد هذا الحراك 25 إلى 30 عاما إلى الوراء».

وتعهد ترمب حينها في حال فوزه بشن حملة ترحيل واسعة تشمل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات، وهو ما يتقاطع مع محاولات سابقة إدارته لإلغاء تأشيرات طلابية خلال فترته الرئاسية.