كشف تقرير دبلوماسي، اطلعت عليه وكالة «رويترز»، أن شخصًا استخدم صوتًا مزيفًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تواصل في منتصف يونيو الماضي مع ثلاثة وزراء خارجية ومسؤولين أمريكيين، مدعيًا أنه كبير الدبلوماسيين الأمريكيين.

استخدم الجاني تطبيق «سيجنال» لإرسال رسائل نصية وتسجيلات صوتية لاثنين على الأقل من المستهدفين، بما في ذلك دعوة نصية للتواصل عبر التطبيق.

وأشار التقرير إلى أن الهدف المحتمل لهذه العملية كان التلاعب بالأفراد المستهدفين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى معلومات حساسة أو حساباتهم الشخصية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أزمة سابقة شهدتها الإدارة الأمريكية عندما أُضيف صحفي عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة على «سيجنال» أنشأها مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، حيث تم تسريب معلومات حول ضربات عسكرية في اليمن.

وأوضح التقرير أنه لا توجد تهديدات سيبرانية مباشرة على وزارة الخارجية من هذه الحملة، لكن المعلومات التي يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة قد تتعرض للخطر إذا تم اختراق الأفراد المستهدفين.

وأوصى التقرير الدبلوماسي، المؤرخ في 3 يوليو، جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية بتحذير الشركاء الخارجيين من الحسابات المزيفة والانتحالات.

ولم يكشف التقرير عن هويات وزراء الخارجية أو السياسيين الأمريكيين المستهدفين، لكن مسؤولًا كبيرًا بوزارة الخارجية أكد أن الوزارة تحقق في الحادثة وتتخذ خطوات مستمرة لتعزيز الأمن السيبراني.

وفي سياق متصل، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مايو الماضي من استخدام أشخاص لرسائل نصية وصوتية مزيفة لانتحال شخصيات مسؤولين أمريكيين كبار بهدف اختراق حسابات حكومية.

كما أشار التقرير إلى حملة أخرى في أبريل نسبت إلى هاكر مرتبط بجهاز المخابرات الروسية، حيث استخدم بريدًا إلكترونيًا مزيفًا يحمل شعار وزارة الخارجية وعناوين مشابهة للرسائل الرسمية، مستهدفًا مراكز أبحاث ونشطاء في شرق أوروبا ومسؤولين سابقين. وأظهر الجاني معرفة دقيقة بتفاصيل داخلية تخص الوزارة.