ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة جنوب شرق اليمن القبض على القيادي الحوثي محمد أحمد الزايدي المطلوب أمنياً أثناء محاولاته التخفي والفرار إلى خارج البلاد، وبحسب بيان السلطات الأمنية الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» فإن الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تزال تلاحق عناصر خارجة عن القانون مرتبطة بالمقبوض عليه، تقف وراء قتل قائد كتيبة الدبابات باللواء 137 مشاة العقيد عبدالله زايد، وإصابة اثنين آخرين من أفراد القوة أثناء تعزيز القوات المتركزة في منفذ صرفيت الحدودي.

وقالت اللجنة الامنية بمحافظة المهرة في البيان إن الأجهزة المختصة بمنفذ صرفيت الحدودي أوقفت مساء أمس (الإثنين) أحد العناصر القيادية الحوثية المطلوبة للسلطات الأمنية، خلال محاولته مغادرة البلاد، مبينة أن محمد أحمد علي الزايدي، كان يحمل جوازاً دبلوماسياً، صادراً عن الحوثيين في صنعاء بصفة «ضابط في القوات المسلحة».

وأفاد البيان بأنه وبالتزامن مع إيقاف المذكور تم رصد سيارة تحمل مسلحين تابعين له يتمركزون خارج المنفذ، الأمر الذي استدعى رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز الحراسات، واتخاذ التدابير الاحترازية لضمان أمن المنفذ وسلامة حركة العبور، مشيراً إلى أن قوة عسكرية تحركت من مدينة الغيضة باتجاه مديرية حوف لتعزيز المهمة الأمنية في المنفذ، لكنها تعرضت في منطقة دمقوت لكمين غادر نفذته عناصر مسلحة خارجة عن النظام والقانون، ما أسفر عن مقتل العقيد عبدالله زايد، قائد كتيبة الدبابات باللواء 137 مشاة، وإصابة اثنين آخرين من أفراد القوة.

وذكر البيان أن حملة مشتركة تواصل مهماتها لتعقب وضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي، وردع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في محافظة المهرة، مبينة أن الزايدي لا يزال قيد الاحتجاز لدى أجهزة الأمن في منفذ صرفيت تمهيداً لتسليمه إلى الجهات المعنية، واستكمال الإجراءات وفقاً للقانون.

وأشادت اللجنة بدور الأجهزة الأمنية، وقيادة ومنتسبي محور الغيضة، ويقظتهم العالية، وتضحياتهم الجسيمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المهرة، وتعزيز النجاحات المشهودة التي تحققت للمحافظة خلال الفترة الماضية على المستويات كافة.

بدورها نقلت صحيفة الثورة الحكومية الرسمية عن ما وصفتها بـ«المصادر المطلعة» قولها إنه جرى تهريب الزايدي في ثلاجة سمك في محاولة يائسة لإخفائه عن أعين السلطات الحكومية.