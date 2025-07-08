وسط مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في التضليل السياسي والقرصنة الرقمية، فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً واسعاً في حادثة اختراق خطيرة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصاً مجهولاً قام بانتحال شخصية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأرسل رسائل صوتية ونصية مقلدة إلى عدد من كبار المسؤولين، بينهم 3 وزراء خارجية، وحاكم ولاية أمريكية، وعضو في الكونغرس، وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن الهجمة وقعت منتصف يونيو الماضي عبر تطبيق «سيغنال»، واستخدم الفاعل اسماً وبريداً إلكترونياً مزيفاً يشبه الهوية الرسمية لروبيو («[email protected]») للتواصل مع دبلوماسيين ومسؤولين.
وأفادت الصحيفة أن الشخص لا تزال هويته مجهولة. ونقلت عن مسؤول أمريكي كبير في وزارة الخارجية قوله إن المنتحل استخدم برنامج ذكاء اصطناعي لتقليد صوت وأسلوب روبيو، وأرسل رسائل صوتية ونصية عبر تطبيق «سيغنال» المشفر، كما تم انتحال هويات موظفين آخرين في «الخارجية».
وأشار المسؤول إلى أن الوزارة تعهدت بإجراء «تحقيق شامل» دون الكشف عن تفاصيل الرسائل أو أسماء المستهدفين.
وتمكّن أحد القراصنة من الوصول إلى خوادم تطبيق «TM SGNL»، النسخة المعدّلة من تطبيق «سيغنال» (Signal)، خلال أقل من 20 دقيقة. وفي مايو الماضي تم اختراق هاتف رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، واستخدامه لإرسال رسائل إلى شخصيات بارزة، ما دفع البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لفتح تحقيق. ومع ذلك، قلل الرئيس ترمب من خطورة الحادث، وأشاد بقدرة وايلز على التعامل معه وقتها.
يُذكر أن انتحال شخصية موظف فيدرالي تعد جريمة في القانون الأمريكي، رغم أن «إف بي آي» يرفض التعليق على واقعة وزير الخارجية الأمريكي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصاً مجهولاً قام بانتحال شخصية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأرسل رسائل صوتية ونصية مقلدة إلى عدد من كبار المسؤولين، بينهم 3 وزراء خارجية، وحاكم ولاية أمريكية، وعضو في الكونغرس، وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن الهجمة وقعت منتصف يونيو الماضي عبر تطبيق «سيغنال»، واستخدم الفاعل اسماً وبريداً إلكترونياً مزيفاً يشبه الهوية الرسمية لروبيو («[email protected]») للتواصل مع دبلوماسيين ومسؤولين.
وأفادت الصحيفة أن الشخص لا تزال هويته مجهولة. ونقلت عن مسؤول أمريكي كبير في وزارة الخارجية قوله إن المنتحل استخدم برنامج ذكاء اصطناعي لتقليد صوت وأسلوب روبيو، وأرسل رسائل صوتية ونصية عبر تطبيق «سيغنال» المشفر، كما تم انتحال هويات موظفين آخرين في «الخارجية».
وأشار المسؤول إلى أن الوزارة تعهدت بإجراء «تحقيق شامل» دون الكشف عن تفاصيل الرسائل أو أسماء المستهدفين.
وتمكّن أحد القراصنة من الوصول إلى خوادم تطبيق «TM SGNL»، النسخة المعدّلة من تطبيق «سيغنال» (Signal)، خلال أقل من 20 دقيقة. وفي مايو الماضي تم اختراق هاتف رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، واستخدامه لإرسال رسائل إلى شخصيات بارزة، ما دفع البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لفتح تحقيق. ومع ذلك، قلل الرئيس ترمب من خطورة الحادث، وأشاد بقدرة وايلز على التعامل معه وقتها.
يُذكر أن انتحال شخصية موظف فيدرالي تعد جريمة في القانون الأمريكي، رغم أن «إف بي آي» يرفض التعليق على واقعة وزير الخارجية الأمريكي.