أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم (الثلاثاء)، أن النقاط الخلافية بين حركة حماس وإسرائيل حول اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى تقلصت من أربعة إلى واحدة، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بحلول نهاية الأسبوع.

وقال ويتكوف: نجري مفاوضات لتقريب وجهات النظر ونأمل التوصل للاتفاق بشأن غزة، مضيفاً: نسعى لسلام دائم في غزة وما نسعى له هو حل النزاع بصورة حقيقية.

من جهته، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الوضع في غزة ببـ «المأساوي»، ملمحاً لتهجير سكان غزة، موضحاً للصحفيين في البيت الأبيض أن نتنياهو يرغب في التوصل إلى حل.

وكان ترمب ونتنياهو قد التقيا الاثنين خلال زيارة نتنياهو الثالثة إلى واشنطن منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، فيما جدد نتنياهو رفضه لإقامة دولة فلسطينية كاملة الأركان.

زاعماً أن أي دولة فلسطينية مستقلة ستكون منصة لتدمير بلاده، رغم أنه قال إنه يريد السلام مع الفلسطينيين، مبدياً استعداده لإنهاء الحرب بشرط أن لا تتمكن حركة حماس من النشاط مجدداً.

وأشار إلى أن إسرائيل ستحتفظ دائماً بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة.

ميدانياً، طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإخلاء الفوري لجهة الغرب، موضحاً أن الأمر يشمل السكان داخل الخيام في تلك المنطقة.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يقوم بتوسيع عملياته من خلال القوات البرية المناورة، وتفعيل النيران بشكل مكثف ومباغت.