كشفت شركة أكوويذر المتخصصة في خدمات التنبؤ بالطقس اليوم (الثلاثاء)، حجم الخسائر التي تكبدتها ولاية تكساس الأمريكية جراء الفيضانات المفاجئة المميتة، موضحة أن الفيضانات تستببت في مصرع أكثر من 104 أشخاص حتى الآن وخسائر اقتصادية تراوح بين 18 و22 مليار دولار.وذكرت الشركة أن التقديرات الأولية مرتبطة بالأضرار التي لحقت بالمنازل والشركات والمخيمات والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى اضطرابات التجارة والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، والخسائر المالية الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وإغلاق الطرق والتأخيرات الكبيرة في السفر، والخسائر السياحية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تكاليف الرعاية الصحية البدنية والنفسية طويلة الأجل للناجين والأسر التي فقدت أحباءها، مبينة أنه ورغم التكلفة الكبيرة للأضرار الناجمة عن المياه، إلا أن سياسات التأمين لا تغطي أصحاب المنازل عادة، وبالتالي يكون العديد من أصحاب المنازل غير مشمولين في الغالب بتغطية تأمينية كافية ضد أضرار السيول.ولفت الشركة إلى أن 4% فقط من ملاك المنازل في الولايات المتحدة مشمولون بالتأمين ضد السيول، من خلال البرنامج الوطني للتأمين ضد أخطار السيول التابع للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، وبحسب كبير خبراء الأرصاد في الشركة جوناثان بورتر فإن الأضرار، والآثار على السياحة المستقبلية وتكلفة جهود البحث والإنقاذ وعمليات التنظيف الشاملة اللازمة، بالإضافة إلى مطالبات التأمين بعد هذا الفيضان المفاجئ الكارثي، سيكون لها آثار اقتصادية طويلة الأمد على منطقة هيل كانتري في تكساس.واأشار أكيو ويذر إلى أن الأمطار الغزيرة المستمرة غمرت هيل كانتري في تكساس بما يصل إلى 12 بوصة في بعض المناطق، ما تسبب في ارتفاع منسوب نهر جوادالوبي نحو 30 قدماً في غضون ساعة.وكانت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت إن الرئيس دونالد ترمب سيزور موقع الفيضانات المدمرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، متوقعة أن تجرى الزيارة على الأرجح (الجمعة).واعتبرت كارولين ليفيت ما حدث في تاكساس كارثة وطنية لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل، مطالبة جميع سكان المنطقة بتوخي الحذر والاستماع إلى جميع التحذيرات والاستجابة وفقاً لذلك.