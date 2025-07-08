أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، اليوم (الثلاثاء)، تلقي بلاده رسائل من الجانب الأمريكي خلال الأيام الماضية حول رغبتهم في الحوار.

وقال زاده للصحفيين «تلقّينا رسائل من الجانب الأمريكي خلال الأيام الماضية، تُشير إلى رغبتهم في العودة إلى طاولة المفاوضات»، مضيفاً: كنّا في خضمّ المفاوضات عندما تمّ الهجوم على طاولة التفاوض، كما كنا نجري محادثات مع الأوروبيين أيضاً، إلا أنّ الولايات المتحدة هاجمت تلك الطاولة، في إشارة إلى الاستهداف الأمريكي للمنشآت النووية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أن «التفاوض يحتاج إلى حدّ أدنى من الثقة»، مبيناً إن «الاعتداء الصارخي الذي وقع لم يترك عملياً أي مجال للثقة».

ولفت إلى أن «الدبلوماسية كانت ولا تزال المبدأ الأساسي في نهج السياسة الخارجية الإيرانية».

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، نفى طلب طهران عقد أي لقاء مع مسؤولين من الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية، وذلك عقب تصريح للمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أفاد فيه بأنه سيلتقي دبلوماسيين إيرانيين الأسبوع القادم.

وأفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشدداً بالقول للصحفيين: «لقد حددنا موعداً لمحادثات مع إيران، وهم يرغبون بذلك... إنهم يريدون التحدث».

يذكر أن المفاوضات الإيرانية ـ الأمريكية انطلقت في شهر أبريل الماضي وتوقفت بعد أن بدأت إسرائيل الحرب على إيران الشهر الماضي، كما استهدفت واشنطن ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل في مطلع يونيو الماضي.