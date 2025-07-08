اعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم (الثلاثاء) مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في غارة إسرائيلية على سيارة في منطقة العيرونية، بطرابلس، وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية فإن الغارة استهدفت سيارة من نوع «crv».وأوضحت الوكالة أن صاروخين من طائرة إسرائيلية استهدفت السيارة في منطقة العيرونية قضاء زغرتا، على طريق زغرتا- الضنية، مبينة أن عناصر من الجيش حضرت الى المكان وفرضت طوقاً امنياً وسط تحليق مسير معاد.غير أن مصدراً أمنياً لبنانياً قال إن القتلى في الاستهداف الإسرائيلي 3 أشخاص.واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قيادي بارز من حركة حماس في لبنان، موضحاً أن القصف استهدف رئيسيا من حركة حماس في منطقة طرابلس في لبنان.وذكر شهود عيان أن الاستهدافين الأخيرين في منطقة خلدة ومنطقة طرابلس طالا عناصر من فيلق القدس وحركة حماس وليس من حزب الله.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعلن اغتيال قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله علي عبد الحسن حيدر بغارة في منطقة دير كيفا جنوب لبنان أمس، مشيراً إلى أنه تورط في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، كما اغتال أمس عنصراً في حزب الله بغارة على قرية بيت ليف جنوب لبنان.