أُغلق مطار بيرغاجو الإيطالي مؤقتاً، اليوم (الثلاثاء)، بعد وفاة رجل على المدرج أثناء استعداد رحلة للإقلاع خصوصاً أن المطار يوفر رحلات طيران منخفضة التكلفة من مدينة ميلانو وإليها.

وقالت إدارة المطار في بيان إن عمليات الطيران توقفت من الساعة 10:20 إلى الساعة 12 بالتوقيت المحلي (08:20 إلى 10:00 بتوقيت غرينتش) بسبب مشكلة في ممر الطائرات، مضيفة أن السلطات تحقق في الواقعة.

وأكد متحدث باسم المطار وفاة الرجل، مشيراً إلى أنه لم يكن راكباً ولا موظفاً بالمطار.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الرجل لقي حتفه بعد أن ابتلعه محرك طائرة تابعة لشركة فولوتيا أثناء إقلاعها، ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من المكتب الصحفي الإيطالي لشركة الطيران الإسبانية.

ونقلت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» عن مسؤولين بالمطار القول إنه يبدو أن شخصاً ما ركض على المدرج أثناء إقلاع طائرة، وتم شفطه إلى داخل المحرك.

ويعتبر بيرغاجو في ميلانو المعروف سابقاً باسم مطار أوريو آل سيريو الدولي، هو ثالث أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في إيطاليا. يُطلق على المطار رسمياً أيضاً اسم مطار إل كارافاجيو الدولي نسبةً إلى الرسام الباروكي مايكل أنجلو ميريسي دا كارافاجيو، الذي ينحدر أصلاً من بلدة كارافاجيو القريبة منه.