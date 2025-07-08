وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بأنها «متناقضة»، معتبرا أن الموقف لا يزال غير واضح.وقال بيسكوف في تصريحات، اليوم(الثلاثاء): «إن تحديد نوع وكميات الأسلحة التي تتلقاها كييف من الولايات المتحدة سيستغرق بعض الوقت، نظراً لتعدد التصريحات والمواقف المتباينة».وأفاد بأن تسليم الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يزال مستمراً، قائلاً: «من الواضح أن الأوروبيين يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل نشط».وأعرب الكرملين عن تقديره لجهود ترمب الهادفة إلى إطلاق مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، معتبراً أن أي مبادرة تسهم في إنهاء الصراع تستحق الاهتمام.وكان ترمب، أعلن، أمس (الإثنين)، أن بلاده سترسل المزيد من الأسلحة، على أن تكون أسلحة دفاعية في المقام الأول، إلى أوكرانيا لمساعدتها على الدفاع عن نفسها في مواجهة التقدم الروسي المتزايد.وفي شأن آخر، عبر متحدث الكرملين عن صدمته من انتحار وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت، بعد يوم من العثور على جثته في إحدى ضواحي موسكو، عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين إقالته.وقال: «صدم هذا الناس العاديين.. وبالطبع صدمنا نحن أيضا»، مضيفًا أنه «لا يرغب في التعليق» على القضية، لكنه أشار إلى أن الرئيس بوتين أُبلغ على الفور.انتحر بعد إقالتهوأعلنت لجنة تحقيق روسية في بيان، الإثنين، أن وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت انتحر بعدما أن أقاله الرئيس فلاديمير بوتين من منصبه. وقالت اللجنة: «عُثر على جثة وزير النقل الروسي السابق، رومان فلاديميروفيتش ستاروفويت، في سيارته مصابة بطلق ناري». وأضافت أن الفرضية الرئيسية لوفاته هي الانتحار.وأصدر الكرملين، أمس مرسوما موقعا من بوتين يعلن إقالة رومان ستاروفويت من منصبه كوزير للنقل في الاتحاد الروسي، من دون أن يقدم أي تفسير للإقالة المفاجئة.وعين بوتين نائب ستاروفويت السابق، أندريه نيكيتين، وزيرا جديدا مكانه.وتحدثت وسائل إعلام روسية أن إقالة رومان ستاروفويت مرتبطة بفساد محتمل في منطقة كورسك. وتُدير وزارة النقل الروسية أعمال بناء وترميم طرق في الأراضي الأوكرانية المحتلة، وهو قطاعٌ يستشري فيه الفساد. وعين ستاروفويت البالغ 53 عاما، وزيرا للنقل في مايو 2024، بعدما شغل منصب حاكم منطقة كورسك بين عامي 2019 و2024.